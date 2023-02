Georgina Amorós (Barcelona, 1998) comparte muchas cosas con Irene, protagonista de Todas las veces que nos enamoramos. Su cabezonería y cierta inseguridad, confiesa la catalana, pero, sobre todo, el amor por el cine. Si Amorós descubrió su pasión por la actuación siendo una niña a través de la cámara de su abuelo (“Él era pintor y tiene toda nuestra vida grabada”, recuerda), su personaje sueña con ser directora.

La comedia romántica de Carlos Montero (Élite) nos traslada a septiembre de 2003, cuando Irene llega a Madrid para estudiar Cine en la universidad. Allí conoce a Julio (Franco Masini), con quien vivirá una relación de idas y venidas durante décadas.

"Irene oscila entre el éxito y el fracaso tanto en el trabajo como en el amor”, explica Amorós sobre la joven a la que da vida desde los 18 años hasta la treintena: “Es curioso porque me he sentido más cerca de la Irene mayor. La de 18 es como yo cuando llegué a Madrid para estudiar interpretación, pero eso me queda muy lejos”.

La actriz defiende que esta no es una comedia romántica al uso, ultradramática, que romantiza la toxicidad. “Es muy meta, muy naturalista, se ríe de sí misma”, cuenta: “Hemos explorado por qué estas dos personas están tan enganchadas durante tantísimo tiempo, por qué hay gente que se nos clava dentro”.

Aunque lo más divertido ha sido volver a los 2000 y menciona referencias cinéfilas como 10 razones para odiarte y Hola, ¿estás sola?, charlas con el equipo sobre Operación Triunfo, los “horrorosos” pantalones de tiro bajo y la dificultad para dedicarte al cine siendo mujer: “Tenemos tres directoras [Carlota Pereda, Bàrbara Farré y Ginesta Guindal] que estudiaron durante aquellos años y han compartido su experiencia”.

Esta apuesta supone el regreso de Amorós a Netflix tras el huracán Élite, una experiencia que recuerda con cariño y gratitud, aunque reconoce que la exposición le produjo “un poco de estrés y agobio”: "Vas aprendiendo sobre la marcha, vas cogiendo herramientas para ir sobreviviendo".

Con casi 10 años de carrera y pese a los cambios recientes en el sector, Georgina sigue perdidamente enamorada de la actuación: “Las redes han hecho tambalear las prioridades en cuanto a qué es ser actor y eso es peligroso, aunque confió en que, al final, el trabajo y el talento son lo que importa”.

Reconoce que ha habido momentos en los que ha dudado en seguir su vocación. "Esta profesión tiene altibajos todo el rato: estás en la cresta de la ola y, de repente, la industria se olvida de ti", asegura: "Pero, cuando tienes una certeza tan grande, las ganas de trabajar te hacen seguir adelante. La formación ha sido siempre una flecha que me indica el camino".

También hay otra flecha, la persona que le hizo enamorarse de la actuación siendo tan solo una niña: “La mirada de mi abuelo detrás de la cámara igual me ayudó a crear una base sólida. Amo esta profesión como nada, por mucho que pueda ser un poco frustrante o difícil. Estoy condenada”.

