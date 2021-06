George R. R. Martin lamenta que la serie de 'Juego de tronos' se adelantara a sus novelas

El pasado 19 de mayo se cumplieron dos años de la emisión del episodio final de Juego de tronos en HBO. El próximo 12 de julio será el décimo aniversario de la publicación del último libro de la saga Canción de hielo y fuego que ha salido a la luz, Danza de dragones. Su autor, George R. R. Martin, tiene planeado contar la historia de la guerra por el futuro de Poniente en siete novelas, de las cuales todavía quedan por publicarse dos.

Todos esos datos son bien conocidos por los seguidores de la obra literaria de Martin. En los diez años que llevan esperando la publicación del siguiente volumen de la saga, Vientos de invierno, han tenido tiempo de ver cómo HBO estrenaba la adaptación Juego de tronos, esta pasaba a convertirse en una de las series más vistas y famosas de la década, trascendía cualquier tipo de nicho para ser un auténtico fenómeno de cultura de masas, terminaba adelantándose a lo escrito por Martin y llegaba a un final que, por decirlo suavemente, dejó a mucha gente entre decepcionada, descontenta y absolutamente enloquecida de ira y rencor.

Pues bien, parece que Martin un poco arrepentido sí que está por lo sucedido. En una entrevista con la PBS de Chicago, el escrito confiesa que le habría gustado haber podido mantener su escritura por delante de las adaptaciones televisivas de las novelas. Afirma que la serie de Juego de tronos le cambió la vida ("principalmente para bien"), pero que el hecho de que sus libros quedaran por detrás de lo planteado por David Benioff y D. B. Weiss en las últimas temporadas es la mayor espina que le queda clavada.

"Ojalá hubiera mantenido los libros por delante", reconoce Martin. "Cuando empezaron la serie, ya tenía cuatro libros publicados y el quinto salió justo a la vez que la serie en 2011. Eso me daba cinco libros de ventaja. Y son libros larguísimos. Pero me alcanzaron y me adelantaron, con lo que quedó un poco raro que la serie siguiera su propio camino, en cierto modo diferente al mío".

Dos canciones de hielo y fuego

La bifurcación de caminos se produjo cuando la serie de Juego de tronos llegó al final de su quinta temporada, agotando lo publicado por Martin hasta la fecha. A partir de ahí, Weiss y Benioff siguieron adelante a partir de indicaciones generales y pequeños resúmenes de lo que Martin tenía planeado para algunos arcos argumentales, incluido el final de la historia, pero todo lo demás fue tarea suya durante las tres últimas temporadas de la serie.

“Todavía estoy trabajando en los libros, mi final se conocerá cuando los publique", asegura el escritor, que mantiene que Canción de hielo y fuego terminará de manera algo diferente a lo que lo hizo la serie, pero sin concretar más. De momento, Vientos de invierno sigue sin fecha prevista de publicación; después, tocará esperar unas cuantas eras glaciales hasta la publicación de la séptima y última novela, Sueño de primavera.

Mientras tanto, como imaginarás, escribir Vientos de invierno no es la única preocupación de Martin. También está colaborando en el desarrollo de los spin-offs de Juego de tronos que prepara HBO en torno a otros momentos históricos de Poniente, y ha trabajado en el videojuego de fantasía épica Elden Ring que FromSoftware tiene previsto lanzar a comienzos de 2022.