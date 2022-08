George R.R. Martin fue "alejado" de 'Juego de tronos' por los showrunners en las últimas temporadas

Al inicio de Juego de tronos, George R.R. Martin acostumbraba a guionizar un episodio por temporada. Esto, en conjunción a su carácter de productor ejecutivo, atestiguaba la buena relación que guardaba el autor de Canción de hielo y fuego con la gente de HBO que estaba adaptando sus novelas, aunque a medida que transcurrieron las temporadas la situación fue cambiando. Coincidió, más o menos, cuando Juego de tronos alcanzó a los libros y David Benioff y D.B. Weiss, showrunners, tuvieron que trabajar a partir de entonces en base a sus propios pálpitos y a las indicaciones que Martin les había dado sobre qué planeaba que ocurriera de forma posterior a Danza de dragones. Novela publicada en 2011.

Han pasado más de diez años desde entonces. Martin sigue trabajando en Vientos de invierno, sexta entrega de la saga, e insiste a cada tanto en que su historia se distanciará mucho de lo que mostró la serie. Porque sí, Juego de tronos concluyó, y lo hizo con unas temporadas muy criticadas. Antes de que la octava temporada hiciera estallar el malestar ante las decisiones de Benioff y Weiss, era inevitable asociar el descenso de calidad de la serie con el hecho de no contar con los libros como material de partida, y ahora Martin ha aclarado un poco mejor qué ocurrió. Además de no tener páginas en las que fijarse, las últimas temporadas de Juego de tronos lidiaron con el paulatino abandono del autor.

No porque él quisiera. “En las temporadas 5 y 6, y por supuesto en la 7 y la 8, estuve muy alejado de la serie”, ha declarado Martin para el New York Times. Ante la pregunta de a qué se debió esta lejanía, el autor prefiere andar con evasivas. “No lo sé, le tendrías que preguntar a D.B.Weiss y David Benioff”. Martin no escribió ningún episodio de estas temporadas, pero esto tampoco significa que terminara a malas con HBO: de hecho ejerce igualmente de productor ejecutivo en la precuela de Juego de tronos, La casa del dragón, y cada vez que le preguntan asegura que está encantado con la calidad de la serie.

Veremos si este juicio es compartido por los fans cuando La casa del dragón se estrene en HBO este 21 de agosto, pasando a competir pocos días después con otra gran saga de fantasía épica: El señor de los anillos: Los anillos de poder, que verá la luz el 2 de septiembre en Amazon.

