George R.R. Martin firma un contrato millonario con HBO para producir nuevas series

La serie de Juego de tronos llegó a su fin, pero eso no significó que George R.R. Martin pudiera quedarse tranquilo. Sus lectores exigen que concluya Canción de hielo y fuego al margen de lo ocurrido con sus personajes en la producción de HBO, y el escritor lleva siglos trabajando en Vientos de invierno, sexta entrega de la saga. Entretanto, y para conmoción del fandom, no deja de sumar proyectos a su agenda: está a cargo del desarrollo del videojuego Elden Ring junto a Hidetaka Miyazaki, así como en Wild Cards (adaptación destinada a Peacock de una antología de novelas de la que es autor) y In the Lost Lands, dirigida por el mismo Paul W.S. Anderson que ayer estrenó Monster Hunter.

Por si no fuera suficiente, en las últimas semanas hemos visto cómo Martin aceptaba participar en múltiples proyectos para HBO, dentro y fuera del universo de Juego de tronos. Según recoge The Hollywood Reporter, todos ellos han quedado formalizados gracias a un millonario acuerdo con la compañía, que se extiende a cinco años y a un número por determinar de películas o series. De todas ellas ya se hablado en otras ocasiones, pero pasemos lista: fuera de Canción de hielo y fuego, Martin es productor de Who Fears Death (adaptación de la novela postapocalítpica de Nnedi Okorafor) y Roadmarks, que desarrolla junto a Kalinda Vazquez a partir de la obra de un viejo amigo de Martin: Roger Zelazny, que publicó esta historia de ciencia ficción en 1979.

En lo referente a Canción de hielo y fuego, la lista asciende a cinco proyectos, y Martin estaría involucrado en todos. Está la serie de animación de la que aún no se han revelado detalles. Está la adaptación de Cuentos de Dunk y Egg, un ciclo protagonizado por el caballero Ser Duncan el Alto y su escudero Egg (destinado a convertirse en el rey Aegon V Targaryen) del que Martin ya ha publicado tres novelas cortas, recopiladas en El caballero de los Siete Reinos. Está Flea Bottom, ambientada en el Lecho de Pulgas de Desembarco del Rey que vimos en las primeras temporadas de Juego de tronos.

También está 10.000 Ships, centrada en el viaje que realizó la reina Nymeria (cuyo nombre serviría años después para bautizar a la loba huargo de Arya Stark) junto a los Rhoynar entre Essos y Dorne. Y por último 9 Voyages, la producción más avanzada de las citadas. Esta serie se centraría en los viajes de Lord Corlys Velaryon, apodado la Serpiente Marina, y ya ha designado como showrunner a Bruno Heller (Roma). Cuenta con la particularidad de que su personaje principal también aparecería en la precuela de Juego de tronos que ya está en desarrollo con una asociación tangencial de Martin: House of the Dragon, donde Velaryon es encarnado por Steve Toussaint.

House of the Dragon llegaría en 2022 inaugurando la ristra de spin-offs de Juego de tronos en los que trabaja HBO (los cuales aún tienen que recibir luz verde antes de empezar a rodar). Ambientada mucho tiempo antes de la serie estrella de la cadena, House of the Dragon tiene a Ryan Condal y Miguel Sapochnik como showrunners y su reparto lo encabezan Paddy Considine, Olivia Cooke y Matt Smith. Se centraría en los avatares de la conflictiva Casa Targaryen y su principal material de referencia es Fuego y sangre, libro escrito por el propio Martin. Sopesada esta cantidad de proyectos, es lógico pensar que a Vientos de Invierno aún le queda mucho tiempo de gestación.