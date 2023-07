Así fue la gala de los Premios Seriemanía: vídeo resumen de los ganadores y las estrellas de la noche

“Las series nos han cambiado la vida, le han dado un revolcón a nuestros hábitos. Tiene todo el sentido que CINEMANÍA entregue unos premios a las mejores series de la temporada”.

Con estas palabras, Carlos Marañón, director de CINEMANÍA, explicaba a los invitados a la primera edición de los Premios SERIEMANÍA, celebrada el 5 de julio, la razón por la que la revista (de la que sus redactores siempre se han declarado locos no solo por el cine, sino también por las series), había decidido crear unos galardones para reconocer el trabajo de las mejores producciones de las plataformas de streaming.

"Nos reunimos hoy aquí en los premios SERIEMANÍA para celebrar el talento, las ideas, las buenas interpretaciones, la pericia técnica y artística, el cuidado y la categoría de las mejores series de la temporada 2022/23”, afirmaba Marañón en una gala presentada por el polifacético Santi Alverú, patrocinada por Andalucía Film Commission, EVO Banco, Estrella Damm y Flor de Esgueva y que ha contado con la colaboración de Movistar Plus+, Pitillos y Factoría Henneo. “También celebramos la pasión de los espectadores y de los lectores de CINEMANÍA”, continuaba.

En esta celebración, en la que se han dado cita todas las plataformas de streaming de contenido audiovisual como HBO Max, Movistar, Atresmedia, Netflix, Filmin o Disney+, los premios a Mejor actriz y Mejor actor han sido para Anna Castillo, Àlex Monner y Ricardo Gómez por sus trabajos en Fácil y La Ruta, respectivamente.

A ellos se han unido Antonio Resines, Miguel Rellán y Fiorella Faltoyano con el premio Leyenda por Sentimos las molestias y el cómico español Joaquín Reyes, quien ha recibido el Premio especial Cinemanía por Pobre diablo.

Con la idea de reconocer trabajos tanto nacionales como internacionales, los galardones a Mejor drama han sido para La Unidad Kabul y Succession, mientras que No me gusta conducir y The Bear han recibido los premios a Mejor comedia.

Asimismo, esta primera edición también ha contado con el Premio Especial Creación artística, entregado a Apagón, y con el Premio revelación para Mireia y Joana Vilapuig, protagonistas y creadoras de Selftape.

A estos se han unido otros dos premios, quizá los más esperados por ser aquellos votados por el público, por esos apasionados espectadores y lectores de los que hablaba Marañón. Con sus votaciones, los seriemaníacos decidían otorgar el premio del público a Mejor serie nacional a Tú también lo harías y el internacional a la serie sobre la niña de la familia Addams, Miércoles.

Con estos reconocimientos finalizaba este homenaje a las historias que nos han acompañado y que seguirán haciéndolo día a día, el primero de muchas celebraciones por venir. Mientras tanto, tal y como afirmaba el director de la revista, “seguiremos buscando la serie de nuestras vidas”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.