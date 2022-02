‘Friends’ llega al streaming de China censurada y con los subtítulos editados

Cuando Friends llegó por primera vez de forma legal a China corría 2012, y los millenials de este país ya conocían sobradamente a Ross, Rachel, Phoebe, Joey, Chandler y Monica gracias a las copias piratas. Dichas copias siguieron circulando cuando las plataformas iQiyi y Sohu Video perdieron los derechos un año después, pero el lanzamiento en 2021 de Friends: The Reunion provocó una oleada de nostalgia reavivada que los medios de comunicación chinos quisieron explotar. Es por ello que han llegado a un acuerdo con WarnerMedia, y la primera temporada de Friends acaba de llegar a la plataforma líder en el país, Tencent.

Sin embargo, la audiencia no ha tardado en toparse con varios elementos extraños, según recoge The Hollywood Reporter. Y es que estos episodios han sido modificados de forma que no aparezca ningún comentario de índole sexual, ni tampoco referencias a la homosexualidad de la mujer de Ross (que, como recordaréis, era lesbiana y le había abandonado en el altar al comienzo de la serie). Las modificaciones son tan drásticas como la eliminación de toda una escena en la que el personaje de David Schwimmer le explica lo ocurrido a sus amigos, y tan sencillas como la conveniente edición de los subtítulos chinos. Así, la palabra “lesbiana” ha sido constantemente sustituida por “ex-mujer”.

Otros retoques sobre los que los fans han llamado la atención son cuando Joey (Matt LeBlanc) propone ir a un striptease, transformado en un inocente “ir a jugar”. Mientras que en otro episodio Ross decía “las mujeres pueden tener orgasmos múltiples” y ahora, subtítulos mediante, dice “las mujeres tienen un sinfín de cotilleos”. La censura efectuada por Tencent llega tan lejos de que una frase como “tengo pene” se traduce como “tengo órganos diferentes a una mujer”, y todo ha contribuido naturalmente a que las redes se llenen de quejas por estos cambios, movilizadas bajo el hashtag #FriendsHasBeenCensored.

El problema, claro, es que el Partido Comunista chino tiene bajo control tanto las plataformas de streaming como la red social Weibo, donde se acumulaban los comentarios airados, de forma que ha eliminado el asunto y ahora, si se pincha en el hashtag, aparece el mensaje “este tema no se muestra de acuerdo a las leyes y regulaciones pertinentes”. El gobierno pretende así sofocar las críticas, mientras como viene siendo habitual no está claro si la censura ha sido efectuada por las propias instituciones o por Tencent, queriendo preventivamente esquivar las injerencias del gobierno.

Lo cierto es que en los últimos años el gobierno de Xi Jinping no ha hecho sino aumentar la agresividad con la que edita los contenidos extranjeros, según estos atenten contra su sistema de valores. Sin ir más lejos, Friends: The Reunion llegó a China mutilado, con las ausencias de Lady Gaga, Justin Bieber y el grupo de K-Pop BTS. También eliminó la aparición de un fan que decía: “Era un hombre gay que quería tener el pelo de Jennifer Aniston, podéis imaginar lo solo que me sentía a veces”. La homofobia estaba detrás igualmente de otra sonora edición como fue la sufrida por Bohemian Rhapsody, de la que el gobierno eliminó referencias tanto al SIDA como a la homosexualidad de Freddie Mercury.

Todo esto se une a las estrictas condiciones según las cuales una película de Hollywood puede estrenarse en sus fronteras, que muchas veces conduce a que sean los propios estudios quienes editen sus contenidos. El mes pasado, la censura china llegó a sus extremos más hilarantes cuando modificó El club de la lucha dándole un insospechado final feliz que aplaudió el mismo Chuck Palahniuk, escritor de la novela original. “¡En China todo tiene un final feliz! Tyler y su banda son arrestados. Es juzgado y enviado a una institución mental. Es genial, ¡no tenía ni idea! La justicia siempre gana. No explota nada. Fini”, declaró.

