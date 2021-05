'Friends': lista de series y películas donde has visto a sus protagonistas estos años

La llegada de Friends: The Reunion a HBO España nos ha ofrecido multitud de momentos emotivos y el repaso por grandes momentos de la vida de los protagonistas, que pasarán a formar parte de la historia de la televisión. La serie finalizaba con su décima temporada en 2004, por lo que este reencuentro se convertía en una oportunidad formidable para echar la vista atrás. No obstante, estos años también hemos podido ver al sexteto de amigos de Nueva York en multitud de series y películas, que han hecho que nunca hayan dejado de estar cerca de la audiencia.

Jennifer Aniston

La actriz norteamericana es una de las que mejor ha salido paradas después de la serie Friends. Aniston ha sido musa de la comedia, especialmente la romántica. La que fuera Rachen Green participaba en los filmes Separados (2006), Una pareja de tres (2008), Qué les pasa a los hombres (2009), Exposados (2010), Cómo acabar con tu jefe (2011), Somos los Miller (2013) o Fiesta de empresa (2016). Sin olvidar algunas menciones especiales a sus papeles dramáticos de éxito en Cake (2014) y The Good Girl (2002).

Dos de sus últimas grandes apariciones conseguían que la actriz recibiera reconocimientos por parte del público y la temporada de premios. Con Criminales en el mar (2019), Aniston y Adam Sandler rompieron todos los récords posibles de audiencia en Netflix. Por su parte, la serie de Apple TV+ The Morning Show hacía que Aniston se alzara con el SAG a mejor actriz dramática y recibiera una nominación al Globo de Oro. Un reflejo sobre los abusos de los poderosos en la industria informativa, donde aparecía junto a Charlize Theron, Reese Witherspoon o Steve Carrell

Courteney Cox

Otras de las actrices que mayor rédito ha sabido sacar de Friends ha sido Courteney Cox, quien interpretaba a Monica Geller. La norteamericana ya contaba con una amplia trayectoria antes de la serie, con sus apariciones en Los rebeldes de la ciencia, Se ha escrito un crimen o Enredos de familia, así como en la película Masters del universo (1987). Su pertenencia al reconocido sexteto aumentaría exponencialmente sus oportunidades. En este momento es en el que también entraría a formar parte de la franquicia Scream, en la que interpreta a la periodista Gale Weathers. Próximamente, Cox retornará de nuevo en este rol en Scream 5.

Su papel como Wheaters no ha sido el único destacable durante todos estos años. Su llegada a la serie Cougar Town en 2009 permitía a la actriz mostrarnos los problemas del divorcio y la sociedad obsesionada con la belleza y la juventud. La serie finalizaba en 2015 tras seis temporadas. También hemos podido ver a Cox en pequeños cameos en Modern Family y Shameless.

Lisa Kudrow

Después de numerosas apariciones en TV movies y algunas series, Kudrow alcanzaba el cénit con la hilarante Phoebe Buffay. Su papel haría que, mientras que la ficción continuaba rodándose, la estadounidense pudiera participar en las series Hércules y Mad about you, y en las películas Una terapia peligrosa y Dr. Dolittle 2.

El final de Friends supondría el comienzo de todo un abanico de posibilidades para la actriz, casi siempre ligadas a su vis cómica. En cine, Kudrow ha participado en las exitosas Posdata: Te quiero (2007), Rumores y mentiras (2010), Malditos vecinos (2014), La chica del tren (2016), El bebé jefazo (2017) o Súper empollonas (2019), entre otros muchos títulos. Esto no ha impedido que la polifacética intérprete también estuviera presente en series como Web Therapy, The Comeback, BoJack Horseman o Unbreakable Kimmy Schmidt. Próximamente podremos ver a esta en la ficción HouseBroken y poniendo voz al personaje de Janice en El bebé jefazo: Negocios de familia.

David Schwimmer



En el apartado masculino, Schwimmer era el que más ha triunfado con su carrera actoral. Sus papeles anteriores en Aquellos maravillosos años, La ley de Los Ángeles, Policías de Nueva York o Blossom convertían a este el actor ideal para interpretar a Ross Geller. Durante la grabación de la serie participaría en varias ficciones, destacando especialmente su colaboración en la miniserie bélica Hermanos de sangre y su trabajo en Curb Your Enthusiasm.

Después del final de Friends, el actor sería muy alabado por poner la voz original a la jirafa Melman en todas sus apariciones en la franquicia Madagascar. Schwimmer tendría igualmente actuaciones relevantes en las series American Crime Story, el regreso de Will & Grace y la película de Steven Soderbergh The Laundromat. Dinero sucio (2019). Su última aparición en 2020 fue en la ficción Intelligence.

Matt LeBlanc

Joey Tribianni sería el encargado de continuar el legado de Friends con el spin-off Joey, en emisión de 2004 a 2006. En este momento, LeBlanc se había hecho muy célebre por interpretar también a Jason en Los ángeles de Charlie y trabajar en Matrimonio con hijos.

Durante la última década, el intérprete ha sido uno de los más alejados de los focos mediáticos, sin dejar de trabajar en ningún momento. Pocas producciones, pero muy duraderas. Una desaceleración laboral necesaria ante el colapso que sufrió por la fama y la necesidad de centrar su vida en su familia. LeBLanc ha estado presente en las series Web Therapy, Episodes y Man with a Plan, así como en su único título tras Friends: Loco de amor (2014).

Matthew Perry



Quien fuera Chandler Bing fue el mayor afectado por el peso del estrellato. Sus adicciones harían que ingresara en diversas ocasiones en centros de desintoxicación. Problemas que partían de su éxito con la serie y con sus logros espectaculares en la pequeña pantalla con Los problemas crecen, El ala oeste de la Casa Blanca o Ally McBeal, así como con filmes como Falsas apariencias.

No obstante, estos contratiempos no harían que dejáramos de ver al actor en nuestras pantallas. Después de Friends, Perry participaría en las ficciones Studio 60, The Good Wife y La extraña pareja. Este aparecerá también próximamente en Don't Look Up tras un par de años de ausencia. El filme de Adam McKay cuenta con un kilométrico reparto encabezado por Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Jennifer Lawrence....

