Fox pone en marcha un remake de la serie española ‘El incidente’

La vida de El incidente no fue muy larga. En 2017, Atresmedia y Boomerang TV produjeron esta serie de fantasía e intriga cuyo reparto estaba encabezado por Marta Etura, Bárbara Lennie y Diego Martín. Previo a su finalización emitió cinco episodios desarrollados por Ruth García, sin que acompañaran ni la audiencia ni las críticas, y ahora está disponible tanto en Atresmedia Player como en Amazon Prime. No es que sean muy buenos precedentes, pero aún así toda una cadena estadounidense como Fox acaba de mostrar interés en un remake, según recoge The Hollywood Reporter.

La correspondiente The Incident (consolidando las reminiscencias ingratas a una de las películas más infames de M. Night Shyamalan) ha recibido una orden de guion por parte de la cadena, y le ha sido encargado a Jesse Lasky. Este escritor proviene de títulos como Bored to Death o Revenge, y está al cargo como guionista y productor ejecutivo de una futura serie cuyo parentesco con la original puede sorprender a los escasos espectadores que sí llegaron a verla a su paso por La Sexta y Antena 3. Por muy discretos que fueran los resultados, tanto Lasky como Fox parecen creer que la serie tiene potencial.

De este modo, The Incident contará cómo un pequeño pueblo costero de California es sacudido por una tormenta, y una vez esta se ha disipado empiezan a acumularse los milagros inexplicables. The Incident exploraría qué ocurre luego de estos milagros, y cómo una joven sheriff investiga sus posibles causas mientras aspira secretamente a beneficiarse de alguno de ellos. La serie de Fox no ha confirmado reparto, y es posible que tampoco confirme luz verde hasta que se haya rodado un piloto que prometa alejarse del fallido caso español.

