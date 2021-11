¿Formará parte de Hailee Steinfeld de los Jóvenes Vengadores? Su reacción a la pregunta es muy reveladora

En los últimos años Tom Holland se ha erigido como el bocazas oficial de Marvel, con problemas para guardar el secreto en torno a futuros cambios dentro del Universo Cinematográfico, y conquistando Internet tanto con su nerviosismo como su dificultad para entender qué se considera spoiler. Hailee Steinfeld aún no ha debutado oficialmente como Kate Bishop en el MCU, pero desde luego ya apunta maneras para equipararse a Holland. La actriz protagoniza Ojo de Halcón, una serie que llega a Disney+ este 24 de noviembre donde interpreta a la joven discípula de Clint Barton, encarnado como es habitual por Jeremy Renner. Por supuesto no hay nada confirmado, pero todo apunta a que la serie narrará cómo Bishop toma el testigo de Barton para ser la nueva Ojo de Halcón.

Lo cual implicaría, claro está, que Kevin Feige y los suyos ya están plantando las semillas para el recambio generacional, una vez dejado atrás el final de la Fase 3 que supuso Vengadores: Endgame. Llegados a este punto muchos especulan con que los Vengadores van a ser sustituidos por quienes ya lo hicieran en los cómics: esto es, por los Jóvenes Vengadores, cuya formación se estaría intuyendo a través de los últimos compases del MCU. Vaya, que Kate Bishop podría formar parte perfectamente de este equipo, como es posible que su actriz haya confirmado durante la rueda de prensa de Ojo de Halcón. En ella estuvo presente junto al resto del reparto, y también en compañía de Feige.

Fue entonces cuando entre la actriz y el director creativo de Marvel Studios hubo un intercambio de miradas que ya se ha hecho viral, a cuenta de las dudas de Steinfeld cuando le interrogaron por su militancia en los Jóvenes Vengadores. A la pregunta de si lideraría este equipo, Steinfeld giró la cabeza para mirar a Feige, y la cara de este (un claro “deja de mirarme”) fue un poema. La actriz de Bumblebee pasó a recomponerse y contestar con diplomacia: “Escuchad, me parece una locura solo estar sentada aquí con este grupo de gente. Agradezco formar parte de esta serie en este universo, solo es el principio. Esta serie ni siquiera se ha estrenado, así que estoy deseando que llegue ese día”.

Hailee got asked about Young Avengers and this happened pic.twitter.com/oIVli2XXut — Jay The Hawkmaestro🏹 Hawkeye (5 days) (@Hawkmaestro21) November 16, 2021

Steinfeld nos pide paciencia, pero este momentazo hace intuir al fandom que los Jóvenes Vengadores son una realidad. Y no es que falten pistas más allá del descuido de la actriz. Bruja Escarlata y Visión nos presentó a Tommy y Billy Maximoff (Jett Kline y Julian Hilliard), quienes podrían ejercer en un futuro de Speed y Wiccan. Por no hablar de que America Chavez aparecerá en Doctor Strange in the Multiverse of Madness con el rostro de Xochitl Gomez, y Cassie Lang pasará a ser Kathryn Hahn en Ant-Man y la Avispa: Quantumania. Uniendo estos nombres al de Kamala Kahn, que debuta como Iman Vellami en la futura serie Ms. Marvel, tendríamos ya un equipo bastante nutrido.

Y Steinfeld no es ajena a ello, pues durante otra entrevista reciente dijo: “siempre es emocionante pensar adónde podría llegar tu personaje, y especialmente en algo como esto”. Mientras que el mandamás Feige iba en la misma línea: “La Fase 4 está introduciendo todo tipo de nuevos personajes con el potencial de durar. Todos en Marvel Studios nos sentimos Nick Fury al final de la primera Iron Man, puesto que los nuevos intérpretes llegan y les decimos que forman parte de un universo más grande. Ahora solo tienen que construir su propia audiencia”.

