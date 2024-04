Final explicado de 'The Walking Dead: The Ones Who Live': ¿la última aparición de Rick y Michonne y la caída del CRM?

[Este artículo contiene spoilers de The Ones Who Live]

A lo largo de seis episodios, el reencuentro entre Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira) en The Ones Who Live, tras su salida abrupta de la serie The Walking Dead, continúa recibiendo los elogios de los profesionales del sector y del fandom de los caminantes nacidos en los cómics de Robert Kirkman.

La emisión del desenlace de esta ficción concluía la historia de la pareja protagonista y dejaba una puerta abierta a posibles tramas sobre las que ahondar en un futuro, especialmente en la reconstrucción de la sociedad tras la caída de la República Cívica Militar (CRM, por sus siglas en inglés).

El regreso de Michonne y Rick a Alexandria junto a sus dos hijos, así como el recuerdo presente de Carl, satisfacía en un desenlace en el que encontrábamos detalles de otras de las series del universo TWD, explicando finalmente qué sucedía con el informe Echelon.

'The Walking Dead: The Ones Who Live', final explicado

El 1x06 The Last Time comienza con el plan urdido por Rick y Michonne para hacerse con la carta que Jadis dejaba y en la que confesaba toda la verdad sobre su relación y la posición geográfica de Alexandria, poniendo en peligro a sus habitantes.

Tras la muerte del personaje interpretado por Pollyanna McIntosh, Michonne se cuela en su habitación de la CRM, mientras que Rick juega al despiste al presentarse ante el General Beale (Terry O'Quinn). El exsheriff anuncia su vuelta junto a los militares, pese a que había tenido la posibilidad de huir, ganándose su confianza para ocupar un destacable lugar al lado del mandamás.

Por su parte, la experta en catanas acaba destruyendo el material comprometedor escondido en un gato de alambre. Aquí encontramos un easter egg, ya que en la tercera temporada de The Walking Dead Michonne y Carl (Chandler Riggs) entraban en un bar repleto de caminantes del que recuperaban una estatua de un gato, mientras que Rick en la temporada 7 robaba un gato hecho por Jadis en su escondite en El Basurero.

Este hallazgo está repleto de simbolismo al tener en cuenta la memoria que Carl dejaba en sus padres, convirtiéndose en un verdadero amuleto para su madrastra Michonne después de la triste muerte del joven en la temporada 8.

Michonne (Danai Gurira) y el gato de 'The Walking Dead: The Ones Who Live' AMC

Tampoco es baladí el momento en el que Michonne recoge del suelo un osito de peluche similar al que encontrábamos en el primer episodio de The Walking Dead, allá por 2010. Por aquel entonces, Rick tenía que matar al primer zombie con que se encontraba, una niña abrazada a un osito de peluche. Una representación de la fragilidad de los más pequeños y el recuerdo hacia la necesidad de estar junto a sus hijos.

Como curiosidad al hilo, la actriz que interpretó a la niña zombie, Addy Miller, de 24 años en la actualidad, regresó a la serie en 2017. En este capítulo, la joven se transformó de nuevo en otro de los zombies presentes en una gasolinera, enfrentándose de nuevo a Rick.

De vuelta a The Ones Who Live, ambos personajes terminan conociendo el contenido del informe Echelon, citado a lo largo de toda la temporada. Rick asesina al General Beale para frenar sus planes, así como a un soldado en su camino para ocultar el cadáver, reencontrándose con Michonne y decidiendo de mutuo acuerdo dinamitar al brazo militar de la República Cívica y advertir a sus habitantes.

Entregado tan solo a los superiores de la CRM y con información de ciertos científicos, este documento recoge que a la humanidad tan solo le queda 14 años de vida debido a las hordas zombies y las enfermedades que provocan a su paso. La única solución es seleccionar a los más fuertes de cada comunidad y sus recursos para salvaguardar la humanidad y experimentar con sujetos, algo que conecta con la trama de Daryl Dixon.

Así descubrimos que el plan trazado por Beale es concentrar la soberanía y el control del mundo a través de la CRM, destruyendo progresivamente las ciudades que se encuentran ante él, incluso aquellas que inicialmente formaban parte de la alianza, para luego reconstruirlas.

De tal forma, The Ones Who Live revela que Beale fue el responsable de la destrucción de Omaha (Nebraska) y de Pittsburg (Pensilvania), cuyas tramas conocíamos en series como The Walking Dead: The Wold Beyond, así como su proyecto de arrasar Portland con bombas de gas, salvando tan solo a algunos niños.

Entre las tácticas de Beale también se destapa una red de espías que se infiltraban en todas las comunidades para influir en las decisiones de poder y promover su caída. Esto puede significar que algunos de los personajes más queridos en la historia de The Walking Dead pueden ser conocedores de la CRM, ayudando a que siguiera extendiendo su creencia como salvadora del mundo actual contra el apocalipsis zombie.

El capítulo final aprovecha también para hacer un repaso a los recuerdos de Rick, revisitando sus primeros días en Atlanta tras el apocalipsis, su enfrentamiento a Shane (Jon Bernthal), el duelo ante la muerte de su hijo Carl o la explosión del puente que hacía que terminara alejado de los suyos, entre otros instantes que vemos en flashbacks. Todo lo que hizo que llegara a este punto.

'Richonne' utiliza a los zombies de Beale y el otro soldado al que mataban, atándolos a explosivos para detonar una serie de bombas de gas venenoso. En mitad de de la reunión previa a la misión en Portland de los soldados de la CRM, los dos ven peligrar su cometido con la reaparición de Thorne (Lesley-Ann Brandt), la antigua aliada de Rick que se interpone en su camino y acaba falleciendo, mientras tanto el plan sigue adelante.

"Thorne es una víctima. Una fatalidad del sistema. Ella aceptó un sistema que Rick y Michonne no podían ni querían, y eso es el resultado de dos ideologías muy diferentes en el desenlace. La consecuencia es la desaparición de Thorne y el regreso de Michonne con su amado", explicaba Gurira en una entrevista a Entertainment Weekly sobre el lado más político de esta trama y la importancia de la relación sentimental de los protagonistas.

Finalmente, la televisión de la República Cívica de Filadelfia informa a sus habitantes de lo acontecido entre sus propios soldados y la revelación de sus malvados planes, que eran desconocidos por todos. Así se abre una nueva etapa en la que deciden ayudar al resto de comunidades del mundo y dan libertad a sus ciudadanos para reconstruir los cimientos de la civilización, como pasara en los últimos cómics escritos por Kirkman.

Rick y Michonne regresan a Alexandria

El walkie talkie adelanta el retorno de los personajes a su hogar, compartiendo un mensaje de Michonne a Judith (Cailey Fleming) y utilizando el código entre ambas del que ya habíamos podido ser testigos en el pasado. "¿Shoto? Soy Daito", pronuncia Gurira. Hay que recordar que estos apodos se refieren a las espadas samuráis características de los animes y el cine asiático, recordando el amor de ambas por las catanas.

Rick y Michonne regresan a Alexandria, regalándonos una de las secuencias más emotivas y anheladas desde hacía años al reencontrarse con Judith y con el pequeño R.J. (Anthony Azor), mientras que son testigos de cómo los helicópteros llevan ayuda al resto de habitantes del mundo. Los pocos soldados en pie de la CRM cambian completamente su forma de relacionarse con los demás.

El renacer de una civilización que podría conectar próximamente con otras naciones del mundo después de que Daryl Dixon se trasladara a Francia, quien después de años buscando de manera incasable a Rick podría reencontrarse con este en un futuro.

De esta forma, y a pesar del final conclusivo de la trama de Rick y Michonne que dificulta nuevas temporadas de The Ones Who Live, su posible reunión con Daryl (Norman Reedus) o con Maggie (Lauren Cohan), protagonistas de sus propias series y aliados y grandes amigos de Rick, abre la puerta a posibles retornos futuros de estos personajes. Nosotros no podemos más que estar agradecidos a un sheriff que dio todo de sí, acompañándonos durante años y transformándose en uno de los personajes más recordados y queridos desde que abriera los ojos en aquel hospital de Atlanta.

"Habría sido un golpe directo al estómago si hubiéramos hecho seis episodios recuperando a los personajes y luego matándolos a ambos. Habría sido un poco grosero", señala Lilcoln. "El desenlace de la serie fue siempre el final que pensamos y fuimos hacia él", añade el showrunner Scott M. Gimple. Un final feliz que todos esperaban y que afortunadamente ha resultado diferente al de los cómics, en los que Rick Grimes era asesinado.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.