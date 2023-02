Fele Martínez: "No soy machirulo para nada. A alguno de mis amigos sí le recomendaría deconstruir su masculinidad"

Habrá quien piense que Fele Martínez (Alicante, 1975) es un tipo con suerte. A los 19 años, se instaló en Madrid para formarse como actor de teatro en una escuela de interpretación. Cuando acabó el primer curso, se puso a rodar su primera película, Tesis (1996), que se convirtió en la cinta del año y le granjeó el Goya a actor revelación.

Al verano siguiente, Manuel Iborra le dio la oportunidad de rodar la segunda, El tiempo de la felicidad (1997). Ya en tercero, tomó la decisión de abandonar los estudios, porque se dio cuenta de que acudir a clase era incompatible con simultanear dos rodajes (Abre los ojos e Insomnio). Desde ese momento, por suerte, no le faltó ya el trabajo.

“Empecé en este oficio estando en el lugar y el momento adecuados, con un par de golpes de suerte además, y luego he trabajado muy duro para poder seguir teniendo un ritmo de trabajo que, afortunadamente, se ha dado”, reconoce el actor alicantino, que ha vuelto a pegar un pelotazo en Netflix con la comedia Machos alfa, creada por los hermanos Caballero, Laura y Alberto, y ya con segunda temporada asegurada.

La serie coloca a los hombres delante del espejo para que reflexionen sobre todo aquello que no deberían ser. En una escala del uno al diez, ¿cómo de machirulo te consideras tú?Bastante poco, la verdad. Creo que un uno, o menos incluso. No soy machirulo para nada.

Los cuatro protagonistas de Machos alfa son hombres que atraviesan una crisis de masculinidad. ¿Te compadeces de la situación que viven?A mí me provoca muchísima hilaridad la manera en la que esta gente trata de transitar por esa etapa que les ha tocado vivir. Si me tuviera que compadecer de alguno sería de Luis, ya que el pobre es el menos indicado para hacer un curso de deconstrucción de la masculinidad. Es un tipo que concilia, es un padrazo, está enamorado de su chica, es superrespetuoso. Es al que menos falta le hace pero, de pronto, su relación da un giro de 180 grados.

¿Está ya conseguida la igualdad en el mundo del cine y la televisión?No, creo que no. Cada vez estamos más cerca, pero todavía no existe ese equilibrio y esa equidad. Hablamos de sueldos, de presencia femenina en puestos importantes, de tramas, de personajes escritos para según qué horquilla de edad, y de un montón de cosas más.

En tu perfil de Twitter te defines como “actor y hombre polipatético”. ¿Recuerdas la última vez que caíste en el patetismo?Sí, sí, pero no te lo voy a contar [risas]. Tengo muchos patetismos, pero me los guardo para mí.

Compartes profesión con tu mujer [Mónica Regueiro]. ¿Os resulta complicada la conciliación familiar y laboral?Hay momentos en los que sí es complicado. No te voy a engañar, nosotros tiramos bastante de canguros porque igual, de repente, estamos los dos en pleno fregado. Ahora, por ejemplo, yo estoy rodando en Canarias y Mónica acaba de estrenar una obra de teatro, por lo que ha estado cargadísima de trabajo. Intentamos hacerlo lo mejor que podemos.

Pusiste a tu hijo el mismo nombre (Otto) que tenía tu personaje en Los amantes del círculo polar. ¿Tan especial fue esa película para ti?Mucho. Fue una película muy especial tanto para mí como para Mónica. Para ella también es una película superespecial.

Antes de eso, rodaste Tesis. ¿Sigues pensando que te favoreció "ser el feo” del filme?Creo que, sobre todo, el mío es el personaje que tiene los puntos de humor. Es una peli que te mantiene con el corazón en vilo pero donde, de pronto, aparece el friki y te suelta dos absurdeces, a las que la gente se agarra como un clavo. La gente se queda mucho con el personaje de Chema, y lo hace precisamente por eso.

También participaste en Hable con ella (2002), La mala educación (2004) y Los abrazos rotos (2009). ¿Lo de 'chico Almodóvar' te viene grande?No, yo estoy muy agradecido. Me siento muy afortunado de poder haber trabajado en dos ocasiones con Pedro. Repetiría con él sin pensarlo.

Dices que para memorizar texto eres "un hacha". ¿En qué otras cosas sobresales?En ser amigo de mis amigos y en ser una persona que tiene muy buen humor. En realidad, lo hago en cosas muy cotidianas.

¿Sigues pensando que abrirías una tienda de congelados si un día dejan de ofrecerte trabajo como actor?Ya no. Creo que lo de los congelados ha pasado a mejor vida. Intentaría ir por otro lado. Probaría en la dirección, que es algo que he probado en un par de ocasiones y me gusta. Me gustaría poder seguir dirigiendo más cosas.