'Expediente X' abandona el catálogo de Amazon Prime: conoce la fecha límite

Para muchos, las 11 temporadas de Expediente X supusieron un cambio de paradigma en las series de ciencia ficción, un género en el que se sitúa como una de las grandes referentes. Su llegada al completo al catálogo de Amazon Prime Video en España en 2020 alegraba a muchos de los seguidores de lo paranormal y los extraterrestres. Sin embargo, esta felicidad ha durado bien poco...

Amazon Prime ha anunciado que la ficción estará disponible hasta el próximo 6 de julio, fecha en la que abandonará el streaming. Algo más de una semana para aquellos que quieran hacer una maratón y terminar (o ver de nuevo) la serie.

📤 Expediente X - Temporadas 1 - 11 (1993)

Dejarán de estar disponibles el 6 de julio de 2021 https://t.co/FSGMLmy37O pic.twitter.com/zA4KWAZq1n — Novedades AmazonVideo 🇪🇸 (@NovedadesPrime) June 29, 2021

¿Dónde podrás ver ahora a Mulder y Scully?

Expediente X fue una serie creada por Chris Carter para la cadena de televisión FOX. La llegada de Disney+ a España ponía en jaque la venta de los derechos de distribución de todos los contenidos de FOX, compañía adquirida por la Casa del Ratón en 2019. Tras la salida de la serie de Amazon Prime, Disney+ será la única plataforma en la que estará disponible (al menos por el momento).

Aunque Expediente X finalizaba con su novena temporada en 2002, la ficción regresaba en 2008 con la película X-Files: Creer es la clave. Posteriormente, los protagonistas sorprenderían con dos nuevas temporadas emitidas en 2016 y 2018, respectivamente.

Gillian Anderson se metía en la piel de Scully y David Duchovny en la de Mulder, el dúo de investigadores especiales del FBI. En la actualidad, la actriz triunfa en su papel de Margaret Thatcher en The Crown y de sexóloga en Sex Education. Por su parte, Duchovny formaba parte recientemente del remake de Jóvenes y brujas, y aparecerá próximamente en The Bubble y Truly Like Lightning.

