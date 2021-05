Ewan McGregor confirma que ha empezado el rodaje de la serie sobre Obi-Wan Kenobi

Ya está. Es un hecho. Dieciséis años después Ewan McGregor vuelve a lucir barba y pelo largo, y a empuñar el sable láser, caracterizado como Obi-Wan Kenobi porque el rodaje de la serie de Star Wars centrada en el personaje ha empezado oficialmente. Así lo ha asegurado el mismo actor en una entrevista, el pasado lunes, en el programa de Jimmy Kimmel Live de la cadena ABC.

Por lo demás, prefirió no avanzar demasiados detalles. "No creo que fueran a despedirme, pero tampoco no estarían muy contentos conmigo. Y es mejor no hacer spoilers porque, simplemente, lo estropearía todo para los fans", justificó. Lo que sí desveló es que el aspecto de su vestimenta tendría unos ligeros cambios respecto al que recordamos de la trilogía de las precuelas de George Lucas.

Por lo demás, el hermetismo es tal que incluso tampoco quiso confirmar la presencia de Hayden Christensen, también preparado para encarnar otra vez a Anakin Skywalker, o mejor dicho, a Darth Vader, pese a que esto es ya un "secreto" a voces. Y también sabemos que el argumento transcurrirá entre los hechos sucedidos después de La venganza de los Sith y antes de Una nueva esperanza (la película original de 1977, y con Alec Guinness interpretando Obi-Wan, papel por el que fue nominado, como secundario, en los Oscar).

En lo que no tuvo reparos Ewan McGregor fue en elogiar el rodaje con la tecnología Stagecraft, empleada en la serie The Mandalorian, con enormes pantallas LED de resolución 4K que recrean los fantásticos escenarios, y permitiendo de este modo a los actores situarse mucho mejor en la ambientación.

La idea inicial para el spin-off de Obi-Wan era que se tratara de una película, pero el que la más reciente trilogía no haya dejado el regusto deseado entre los fans de la saga galáctica y los nuevos espectadores, o que el spin-off de Han Solo fuera un pinchazo en cines, en contraste con lo bien que han funcionado las dos temporadas de The Mandalorian, (añadido al interés que ha despertado el anuncio de otra serie, The Book of Boba Fett), han hecho que Lucasfilm y Disney se hayan decantado por la vía de la serie y el streaming para traernos de vuelta al maestro jedi y las historias en esa galaxia muy, muy lejana.

De momento no hay fecha de estreno para Star Wars: Obi-Wan Kenobi, pero todo apunta a que podría estar disponible en la plataforma de Disney Plus en la primera mitad de 2022, y que seguramente constará de seis episodios de una hora de duración.