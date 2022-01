‘Euphoria’: Quiénes son los actores detrás de Cal Jacobs y Derek

[Atención: esta noticia contiene spoilers de Euphoria 2T]

La melodía de la canción Never Tear Us Apart de INXS suena en el pub, mientras Cal Jacobs y Derek se dan su primer beso después de admitir lo inevitable: están enamorados. Uno de los grandes momentos que Euphoria nos ha regalado con su segunda temporada y que podíamos ver en el episodio 2x03, donde descubríamos un poco más sobre la vida detrás del personaje interpretado por Eric Dane.

Detrás de los jóvenes personajes encontramos a Elias Kacavas (Cal) y Henry Eikenberry (Derek), dos jóvenes que han demostrado su falta de pudor y su compromiso en la relación de estos personajes, que darán de qué hablar.

Todo por el mundo de la interpretación

Enamorado del teatro y la música, el joven Kacavas estudiaba en Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York. Después de unas primeras incursiones en algunos cortometrajes y apariciones como extra junto a Mark Wahlberg, el actor ha debutado en este papel como el joven Cal.

Próximamente, este también formará parte de la nueva serie del universo Pequeñas Mentirosas, que recibe el nombre por el momento de Pretty Little Liars: Original Sin. El actor de ascendencia griega tiene todo para el éxito con su papel de Greg.

Por su parte, se trata del primer papel para Henry Eikenberry en una producción. De este tan solo sabemos que es fan de Los Beatles y aparece en las redes sociales como artista.

"Muchas gracias por todo el amor y el apoyo", agradecía el actor por la enorme acogida de su personaje en Euphoria, que podría dar de qué hablar en los siguientes episodios. "Por supuesto, gracias a Sam y todo el elenco y el equipo por brindándome una oportunidad tan increíble y hacerme sentir bienvenido en cada paso del camino. Os quiero a todos".

Otro de los momentos más comentados de la ficción correspondía al desnudo integral de ambos actores. Una vez más, el showrunner Sam Levinson normalizaba así la naturalidad del cuerpo masculino, censurado durante tantas décadas en las producciones. En varias escenas podíamos ver a los dos actores como Dios los trajo al mundo, algo que despertaba un aluvión de respuestas en las redes sociales. Desde luego, la relación entre los dos no ha pasado nada inadvertida.

Elias Kacavas and Henry Eikenberry in Euphoria - Season 2 (2022) pic.twitter.com/5FgRQWnePz — I feel euphoric (@boyzmeet) January 24, 2022

Whoaaa! The guy playing Derek (Henry Eikenberry) in Cal’s backstory is young Brad Pitt’s TWIN!! #Euphoria pic.twitter.com/GNHmzzammz — ᖇᑌᗴ ⛅️ (@Autumn_Ivy_) January 24, 2022

"¡Guau! ¡El tipo que interpreta a Derek (Henry Eikenberry) en la historia del pasado de Cal es el GEMELO del joven Brad Pitt!".

El drama de la serie Euphoria de HBO 🥵 me encanta ❤️ pic.twitter.com/Hs2JawKUDE — Fan Page! (@sololatinos20) January 25, 2022

