Ethan Hawke será el villano de la serie ‘Moon Knight’

La maquinaria de Marvel se expande, y parece que pronto no quedará nadie en Hollywood ajeno a ella. Ni siquiera aquellos que, como en el caso de Ethan Hawke, han mostrado una abierta antipatía ante el modo en que la industria se ha volcado hacia las películas de superhéroes, concentrando gran parte del cine comercial contemporáneo. Pero sí, Hawke también ha caído. Según recoge The Hollywood Reporter, el actor acaba de ser fichado para interpretar al villano de Moon Knight, la serie de Marvel destinada a Disney+ que recientemente confirmó a Oscar Isaac como protagonista, en el papel del Caballero Luna de los cómics. May Calamawy (Ramy) es el otro fichaje confirmado, sin que se sepa ni cuál es su personaje ni cuál es el de Hawke.

Moon Knight tiene como directores a Mohamed Diab y a la dupla venida del terror indieJustin Benson y Aaron Moorhead, y el plan es que se empiece a rodar en Budapest este marzo. La elección de Isaac y Hawke para los papeles principales es una nueva prueba de lo en serio que Marvel se está tomando su vertiente televisiva, inaugurada ayer mismo con el estreno de los dos primeros episodios de Bruja Escarlata y Visión. Así como también prueba que la preponderancia industrial de Marvel es capaz de seducir a los más escépticos, pues solo hay que recordar las desdeñosas palabras del actor de Antes del atardecer durante el Festival de Locarno de 2018, donde acudió a recibir un premio honorífico y aprovechó para lanzar unas opiniones sobre los superhéroes que harían sonreír a Martin Scorsese.

“Tenemos un problema cuando nos dicen que Logan es una gran película”, dijo entonces, aludiendo a cómo los críticos “sobrevaloraban” este cine. “Bueno, es una gran película de superhéroes. Sigue teniendo gente en mallas con metal saliéndole de las manos. No es Bresson. No es Bergman. Pero hablan de ello como si lo fuera”. Como era de esperar, estas declaraciones fueron muy criticadas en redes, y días después Hawke quiso matizar sus palabras revelando lo mucho que le gustaban películas como El caballero oscuro, Doctor Strange o la mencionada Logan. “Las cito porque son mis favoritas (...) lo que quería decir es que necesitamos una comunidad que haga toda clase de películas”, concluía.

Antes de Moon Knight, Hawke tiene pendiente el estreno de The Northman, lo nuevo de Robert Eggers, mientras que sus proyectos más recientes son Tesla, estrenada este verano, y la miniserie El pájaro carpintero que puedes ver en Movistar+.