“Estoy desolado”: A Jared Padalecki nadie le ha avisado de la precuela de ‘Sobrenatural’

Desde que Sobrenatural llegara a su fin tras quince temporadas en noviembre del año pasado, ha habido bastante tiempo para que parte de sus responsables se organicen y pongan en pie The Winchesters, una próxima precuela de cuya existencia nos hemos enterado en las últimas horas. No se trata en absoluto de un proyecto inesperado (se trata del tercer intento para que un spin-off de Sobrenatural vea la luz), y de hecho uno de sus principales impulsores es Jensen Ackles, intérprete de Dean. En The Winchesters este personaje ejercerá de narrador, paralelamente a que Ackles produzca a través de Chaos Machine Productions, que lidera junto a su esposa Danneel Ackles.

The Winchesters exploraría la historia de John y Mary, los padres de Sam y Dean que en compases previos del show estuvieron interpretados por Jeffrey Dean Morgan y Samantha Smith. A bordo también está Robbie Thompson, guionista de la serie original, pero es posible que alguien se esté preguntando qué pasa con Jared Padalecki, coprotagonista de Sobrenatural. Gracias a un tuit suyo no hemos tardado en saberlo, y todo apunta a que nadie ha avisado al actor de que se estaba preparando una serie precuela de la ficción de The CW. Lo que implica, claro, que Padalecki no tendrá vinculación alguna con The Winchesters.

Dude. Happy for you.

Wish I heard about this some way other than Twitter.

I’m excited to watch, but bummed that Sam Winchester had no involvement whatsoever. https://t.co/bAcEvFKM7p — Jared Padalecki (@jarpad) June 25, 2021

“Tío, me alegro por ti”, escribía mientras citaba un tuit de Ackles compartiendo un enlace a la noticia de Deadline. “Ojalá me hubiera enterado de otra forma que no fuera leyendo Twitter. Tengo ganas de verla, pero me siento decepcionado de que Sam Winchester no forme parte en ningún sentido”. Padalecki ha tenido que enterarse de la existencia de The Winchesters por Twitter, y no le ha debido sentar nada bien, conduciendo a una situación realmente incómoda que otro usuario ha querido aclarar rápidamente preguntándole si iba en serio.

“No, no es una broma. Es la primera vez que oigo algo al respecto. Estoy destrozado”, respondió Padalecki. Poco después TV Line se hacía eco de un tercer tuit que Padalecki ya ha borrado, en el cual le contestaba a Robbie Thompson: “Et tu brute”, habría escrito en referencia al famoso diálogo de Julio César y la traición que sufría su protagonista. “Guau, qué cosa más horrible has hecho. Bravo, cobarde”. El tono agresivo de este último tuit parece evidenciar que no se trata de ninguna broma en la que están involucrados tanto Padalecki como Ackles, y quizá se divisen nubes de tormenta en la relación de los famosos hermanos de Sobrenatural.

