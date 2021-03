Este teaser de ‘Falcon y el Soldado de Invierno’ nos recuerda que falta poco para la siguiente serie del MCU

Bruja Escarlata y Visión ha alcanzado su desenlace en Disney+, y aunque ha tenido acción y emociones de sobra (con extra de soluciones argumentales que echan a perder teorías fan), Marvel no quiere dar respiro y planea estrenar muy pronto en la misma plataforma su siguiente serie. Esta es Falcon y el Soldado de Invierno, que inicialmente iba a llegar antes de la inquietante sitcom de Wanda y su amado pero que a causa de su retraso en el calendario veremos dentro de un par de semanas. Mediando, por cierto, un making off de la serie recién terminada por título Assembled: The Making of WandaVision, que se estrena el 12 de marzo.

Una semana después, el día 19, podremos disfrutar del primer episodio de la aventura en solitario de Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan), tratando de defender el legado de su amigo el Capitán América en un mundo post-Vengadores: Endgame. Avances anteriores ya nos han mostrado la gran importancia que desempeñará en esta serie la acción y el humor, y en este último aspecto redunda el nuevo teaser recientemente publicado, que contribuye a amenizar la cuenta atrás. Significativamente, su título es Coworkers. Compañeros de trabajo.

Y eso es justo lo que nos enseña durante los 30 segundos que dura: a Sam y a Bucky teniendo que lidiar con sus diferencias, de las cuales ya hemos tenido pistas en películas previas del MCU. Échale un vistazo al teaser bajo estas líneas.