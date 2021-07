Este es el joven y desconocido actor que hará de Al Pacino en la serie sobre el rodaje de 'El padrino'

Hasta que a Paddington se le vuelva a ocurrir dar el sorpasso, solo hay una película que ocupe el top3 de las mejores películas en Filmaffinity e IMDB. No es que le haga falta estar para reivindicarse, ni mucho menos, pues su fama va más allá de cualquier lista. Es simplemente un recordatorio de que, aunque pasen los años y lleguen nuevas películas a los cines, habrá siempre una manejando el cotarro desde la cima. Y esa película es El padrino.

Es por ello normal y comprensible que se estén moviendo producciones en torno a tan ilustre película, de hecho lo raro es que no hubieran salido antes. Una de ellas es The Offer, la serie de de Paramount+ en torno a la producción y rodaje de la mítica película protagonizada por Marlon Brando, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton... y Al Pacino.

Fotograma de 'Grand Army', en la que Ippolito ya muestra sus dotes para meterse en problemas Cinemanía

De hecho, ha sido este último quien ya ha encontrado su réplica para hacer de él mismo. Una persona joven y bastante desconocida pero que sin embargo no podría recordar físicamente más al que diera vida al famoso Michael Corleone.

Su nombre es Anthony Ippolito (que ya de por sí suena a italiano), tiene apenas 21 años y su única gran aparición ha sido en la serie de Netflix Grand Army, en la que Ippolito da vida a un chico algo problemático que sin embargo es el mejor amigo de Dominique (Odley Jean), la talentosa jugadora de baloncesto y una de las protagonistas de la serie.

¿De qué va exactamente 'The Offer'?

La serie en la que participará Ippolito dando vida a Al Pacino no estará centrada en él únicamente, sino en todo lo que rodea a la producción y rodaje de la película dirigida por Francis Ford Coppola en 1972 y basada en la novela de Mario Puzo. Tampoco Ippolito estará solo, pues la serie ya cuenta con un reparto para dar vida a todos aquellos artistas que participaron de aquella película.

El parecido del joven intérprete con Pacino resulta más que evidente Cinemanía

Miles Teller (Whiplash) y el británico Matthew Goode (The Imitation Game) son las dos caras más conocidas (y a priori las protagonistas) de The Offer, en la que darán vida a los productores encargados de sacar adelante El padrino, Albert S. Ruddy y Robert Evans, respectivamente. A su vez, The Offer tiene por showrunner a la guionista y productora Nikki Toscano (Hunters, Bates Motel) en colaboración con el guionista y creador Michael Tolkin, quien ya demostró conocer bien los entresijos de la industria en El juego de Hollywood, por la que estuvo nominado al Oscar.

El elenco lo completan en primer lugar Giovanni Ribisi (Sneaky Pete) como el mafioso Joe Colombo, el que fuera una de las figuras clave para que la mafia no se interpusiera y el filme pudiera hacerse. También están Colin Hanks (Fargo), quien hará de Barry Lapidus, y Dan Fogler (Animales fantásticos), que dará vida al legendario director Francis Ford Coppola. En las últimas semanas también se ha confirmado la incorporación de Justin Chambers (Anatomía de Grey), quien encarnará al mítico Marlon Brando en uno de sus papeles más reconocidos, el de Vito Corleone en El padrino.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.