"Están asustados": David Cronenberg se queda sin rodar su serie para Netflix

Da igual que, en persona, David Cronenberg sea un señor de lo más agradable: su currículum como cineasta, lleno de filmes tan grimosos como La mosca, Videodrome y Promesas del Este, sumado a ese rostro que Martin Scorsese comparó con el de "un cirujano plástico de Beverly Hills", pueden meter un santo terror en el cuerpo de cualquiera. Incluso en el de los ejecutivos de Netflix.

En una entrevista con NOW Magazine (vía The Playlist), el director canadiense ha declarado que se quedará sin rodar la serie que proyectaba para la plataforma. La razón, muy esperable, es que esta no ha tenido estómago para comprar su propuesta.

"Mi experiencia [con Netflix] fue exactamente como mi experiencia con los estudios", señala Cronenberg. "Son inteligentes y cultos: saben de todo. Pero, en el fondo, están asustados. Te dicen 'nos encanta tu trabajo'. Entonces les ofreces algo y te dicen 'queremos trabajar contigo, pero no en esto".

Si bien cabe llorar por esta serie que nunca veremos, conviene recordar también que Cronenberg prepara Crimes of the Future, su regreso a la ciencia-ficción con Léa Seydoux, Viggo Mortensen y Kristen Stewart de protagonistas. La película, una parábola siniestra sobre la evolución humana, está ahora mismo en proceso de montaje, y Cronenberg aspira a estrenarla en Cannes 2022.