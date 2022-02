'Estamos muertos': quién es quién en la nueva serie de zombies número uno en Netflix

Los zombies surcoreanos están en la cima de lo más alto de Netflix (una vez más). Después del éxito de producciones como Rumbo al infierno o #Vivo, la plataforma ha conseguido que la ficción Estamos muertos se haya colado entre los contenidos más vistos y se posicione como la ficción de muertos vivientes más exitosa en la actualidad. Detrás del reparto de esta serie encontramos a un grupo de adolescentes, quienes ante la ausencia de ayuda deben enfrentarse al apocalipsis zombie.

Yoon Chan-young es Lee Cheong-san

Enamorado de la joven Nam On-jo y enfrentado al encierro entre muertos vivientes en el instituto, el personaje de Lee Cheong-san debe buscar una alternativa para huir de la tragedia. Detrás de este encontramos al actor surcoreano Yoon Chan-young, conocido por anteriores trabajos en series como Nobody Knows y 17 Seui Jogeon.

Lee Yoo-mi es Lee Na Yeon

Lee Na Yeon es una joven rica, engreída y cotilla, que tendrá que poner todo de su parte para conseguir salvar su vida. A la actriz la conocíamos anteriormente como Ji-yeong en El juego del calamar, una de las series más exitosas de Netflix. La intérprete asiática también ha participado estos años en producciones como It's Okay to Be Sensitive y My Holo Love, y largometrajes como Injil.

Park Ji-hoo es Nam Ohn Jo

Interés amoroso de Lee Cheong-san, hija de bombero y experta en tácticas para confrontar a los zombies, el personaje de Park Ji-hoo debe buscar una alternativa para huir de la tragedia. Esta formaba parte del reparto del filme Black Light en 2020, donde coincidía con actrices de la talla de Yeom Hye-ran (A la caza de espíritus malignos, Memories of Murder).

Park Solomon es Lee Soo-hyeok

A veces los estudiantes atléticos y valientes como Lee Soo-hyeok vienen bien en caso de emergencia apocalíptica. Detrás del personaje se encuentra el joven Park Solomon, el actor y modelo surcoreano que ha destacado estos años en sus trabajos para series como Sweet Revenge.

Cho Yi-hyun es Choi Nam-Ra

Y si tenemos al estudiante deportista, no puede faltar la cerebrito: Choi Nam-Ra. Este es el personaje que sufre un mayor arco de transformación en Estamos muertos. A la actriz y modelo Cho Yi-hyun podíamos verla en los filmes Metamorphosis y Homme Fatale, así como en series como School 2021.

Yoo In-soo es Yoon Gwi Nam

El matón y violento del grupo de estudiantes está interpretado por Yoo In-soo, al cual podíamos ver también en Stranger y Strong Girl Bong-soon.

