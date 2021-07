"Estaba celoso de Marcel": el entrenador del mono de 'Friends' reacciona a las críticas de David Schwimmer

El pasado mes de mayo, Friends: The Reunion llegaba a HBO Max (en nuestro caso, a HBO España) para alegría de todos los fans de Friends. El sexteto protagonista de la sitcom que cambió la historia de la televisión se reencontraba y recordaba anécdotas, episodios y experiencias vividas durante los 10 años de rodaje de la serie. Puro gozo nostálgico.

Hubo grandes momentos durante el especial, como la revelación protagonizada por Jennifer Aniston y David Schwimmer, o cualquier escena con Matt LeBlanc. Sin duda, el actor que diera vida al ligón aniñado Joey Tribbiani en la ficción fue el mayor redescubrimiento durante las casi dos horas que dura Friends: The Reunion.

Durante la reunión, también salió a relucir el nombre de Marcel, el famoso mono de Ross en la serie. Schwimmer reconoció que sus días de rodaje con el animal fueron un calvario: “Me encantan los animales, los primates. Pero Marcel no hacía bien su trabajo. Y teníamos que volver a repetir la toma una y otra vez. Eso combinado con que, entre toma y toma, se sentaba en mi hombro, comía y después me tocaba el pelo con sus manos grasientas…”. Cabe matizar que Marcel fue interpretado por dos primates, Katie y Monkey.

En una entrevista para The Sun, el entrenador de animales Mike Morris, quien trabajó en la serie de NBC, ha asegurado ahora que la razón por la que el actor no guarda un buen recuero de Marcel es porque estaba celoso de él. "Esta es solo mi opinión... pero los dos primeros episodios, Schwimmer se llevaba bastante bien con el mono y, después de eso, el mono hacía mucha gracia. O se confundió o se estaba poniendo un poco celoso", ha afirmado: "No sé, una de esas dos cosas".

Morris también se ha referido a las declaraciones de Schwimmer sobre que los entrenadores no le dejaban crear vínculo con el animal: "Es verdad que preferimos que los actores no se acerquen mucho a los monos. Un actor es un accesorio para un mono y tiene que trabajar con ese accesorio. No queremos que se hagan amigos porque entonces el mono piensa: 'Es mi amigo, no tengo que trabajar...".

El entrenador ha añadido a su vez que, a diferencia de Schwimmer, Jennifer Aniston y Matt LeBlanc, que también compartieron escenas con Marcel, fueron dos intérpretes con los que "fue un placer trabajar". Así mismo, volviendo a David, ha afirmado que le parece "infantil" que siga hablando en esos términos del animal después de todos estos años: "Es hora de dejarlo ir".

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.