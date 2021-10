¿Está preparando Netflix un spin-off de ‘Stranger Things’ protagonizado por Once?

La fama de Millie Bobby Brown ha sido tan fulminante como provechosa para su carrera, que la joven actriz no ha dudado en llenar rápidamente de títulos que engrosen su estatus como una de las grandes estrellas del Hollywood actual. Todo empezó con el inolvidable personaje de Once en Stranger Things, pero la intérprete ha conseguido trascenderlo gracias a su presencia en el Monsterverso de Universal (prolongada a Godzilla: Rey de los monstruos y la más reciente Godzilla vs. Kong) y el protagonismo de Enola Holmes. Este último formaba parte de un provechoso contrato que ha acogido con Netflix, y que además de la secuela ya confirmada se amplía a más temporadas de Stranger Things… e incluso un posible spin-off, según podemos leer en Deadline.

Este medio se ha hecho eco de la ponencia de Ted Sarandos, co-director ejecutivo de Netflix, durante la misma Code Conference en cuyo marco Warner demostró un ligero arrepentimiento por su modelo híbrido. Sarandos, por su parte, reveló cuáles eran los títulos más exitosos de la plataforma, y uno de ellos era evidentemente Stranger Things. La serie desarrollada por los hermanos Duffer ha ido incrementando su audiencia a cada temporada (encontrando un pico en la tercera y última estrenada hasta la fecha), de forma que es totalmente comprensible tanto la expectación que despierta la cuarta entrega como los planes de expandir el universo más allá de la ficción principal.

Vaya, que Netflix ya planea un spin-off de Stranger Things encabezado por su personaje más popular: el que interpreta Millie Bobby Brown. Según leemos: “La estrella Millie Bobby Brown podría liderar una extensión del universo de los hermanos Duffer bajo los términos de su propio gran acuerdo con Netflix”. No hay más datos que estos, pero igualmente tendría sentido que la plataforma quisiera afrontar un proyecto así luego de las alegrías de Stranger Things, por mucho que la producción de la cuarta temporada fuera algo accidentada debido al COVID-19. Mientras el spin-off se concreta, los nuevos capítulos aún no tienen fecha de estreno, pero está confirmado que llegarán en algún punto de 2022.

