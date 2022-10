Esta es la película que vio Evan Peters para destensarse después de hacer 'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer'

Todo el mundo necesita un descanso, incluso Jeffrey Dahmer. Bueno, mejor dicho, el actor que hace de Jeffrey Dahmer, Evan Peters. Dar vida a un asesino en serie no debe de ser nada fácil y es por ello que después de sumergirse en un rodaje tan exhaustivo y de meterse en la piel de una persona tan complicada, el actor echaba en falta un respiro. Una cana al aire que encontró nada menos que con una de las comedias más alocadas de los últimos años.

La mayoría de gente, y cada vez más a menudo, busca alejarse de la rutina y descansar viendo true crimes, es decir, obras audiovisuales (ya sean películas, series o documentales) en torno a casos truculentos o asesinos en serie. Pero claro, ¿qué pasa cuando tu trabajo consiste básicamente en participar en una ficción de ese tipo? Pues que muchas veces tienes que recurrir justamente a todo lo contrario, a una película que simplemente te haga reír y olvidarte de todas las cosas turbias que has visto o tenido que hacer, como era el caso de Peters durante el rodaje de Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer.

La película en cuestión no era otra que Step Brothers, que aquí en España se dio a conocer con el maravilloso título de Hermanos por pelotas. La cinta, dirigida por Adam McKay (No mires arriba), contaba la historia de dos hermanastros, Brennan y Dale, interpretados por John C. Reilly y Will Ferrell respectivamente. Dos hombres de cuarenta años que aún viven con sus padres y que, cuando sus respectivos padres se casan, se ven obligados a compartir esa vida parasitaria que llevan hasta la fecha. Una disparatada historia en la que Peters encontró el antídoto perfecto para destensar después de dar vida a uno de los peores psicópatas de la historia.

"Quería dar el 120% en todo momento, así que traje mucha oscuridad y negatividad. Así que, en realidad, se trataba de tener el objetivo final a la vista. Saber cuándo íbamos a terminar. Y finalmente ser capaz de respirar y dejar ir y decir 'bien, ahora es el momento de traer la alegría y la ligereza y ver comedias y romances y volver a St. Louis y ver a mi familia y amigos y simplemente ver Hermanos por pelotas", declaraba el actor en una reciente entrevista. Sea como fuere, sin duda la película de McKay le ha servido a Peters para despejarse no solo de dar vida a Dahmer, sino probablemente también de todo el ruido que se ha generado en torno a la serie, que no ha sido precisamente poco.

