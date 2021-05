Esmé Bianco (‘Juego de tronos’) demanda a Marilyn Manson por abuso sexual

La demanda contra Marilyn Manson por abuso sexual ya ha quedado formalizada a manos de Esmé Bianco en el Tribunal de EE.UU. para el Distrito Central de California, según recoge IndieWire. El pasado 30 de abril la actriz de Juego de tronos resolvió tomar medidas legales contra el cantante (cuyo nombre real es Brian Warner), cerca de dos meses después de que surgieran las primeras acusaciones de esta índole a manos de su expareja Evan Rachel Wood. En febrero, Bianco se unió a las alegaciones de Wood y aseguró que fue agredida sexualmente y maltratada durante la relación que mantuvo con Manson en 2011. Poco después, el músico fue despedido de Creepshow y American Gods (antes de que esta última serie fuera cancelada).

Los cargos de Bianco no solo se aplican a Manson, sino también al exmanager de este, Tom Ciulla. Además de las acusaciones de violencia machista, la actriz que interpretaba a Ros en la serie de HBO también acusa a Manson y Ciulla de haber infringido las leyes de tráfico de personas. Ocurrió cuando ambos la convencieron de volar de Londres a Los Ángeles con la promesa de rodar tanto un videoclip de I Want to Kill You Like They Do in Movies como una adaptación de la obra de Lewis Carroll. Ninguna de estas obras vieron la luz, y Manson llegó a encerrar a Bianco en una habitación para evitar que escapara.

Según podemos leer en la demanda de Bianco: “El señor Warner utilizó drogas y amenazas para forzar a la señora Bianco en varias ocasiones. El sr. Warner violó a la sra. Bianco en mayo de 2011 o alrededor de esa fecha”. El músico habría cometido “actos sexuales” cuando la actriz estaba inconsciente, y estos actos incluirían “azotes, mordiscos, cortes y latigazos en las nalgas, los pechos y los genitales de la señora. Bianco para su gratificación sexual, todo ello sin el consentimiento de la demandante”. En lo relativo al viaje a Los Ángeles, Manson habría prometido “oportunidades de trabajo que nunca se cumplieron” y “al inmiscuirse en el proceso de visado de la sra. Bianco pudo controlarla amenazándola con retirarle el apoyo si la desagradaba”.

Complementando la demanda, Bianco también ha publicado un comunicado. “Tal y como somos dolorosamente conscientes millones de supervivientes como yo, nuestro sistema legal está lejos de ser perfecto”, se lee en este. “Por eso he contribuido a crear la Ley Fénix, una ley que proporciona un preciado tiempo adicional de curación a miles de supervivientes de la violencia machista. Pero mientras lucho por un sistema legal más justo, también persigo mi derecho a exigir que mi maltratador rinda cuentas, utilizando todos los medios a mi alcance”.

“Durante demasiado tiempo mi agresor ha quedado impune gracias al dinero, la fama y una industria que hacía la vista gorda”, prosigue. “Pese a las numerosas mujeres valientes que han denunciado a Marilyn Manson, muchas supervivientes permanecen silenciadas y algunas de estas voces jamás serán escuchadas. Quiero elevar la mía y ayudar a impedir que Brian Warner destroce más vidas, y permitir que otras víctimas busquen justicia”.

La respuesta de Manson

Según se puede leer también en la acusación, Manson habría obligado a Bianco a hacer “trabajos no remunerados como servir y preparar la comida para él y sus invitados, limpiar su apartamento, hacer de consultora para su álbum, hacer voces no acreditadas en el disco Born Villain y ser ofrecida a sus invitados y compañeros de banda para ser azotada”. El músico se distanció de Ciulla en febrero y ha negado todos los cargos: “Mis relaciones íntimas siempre han sido totalmente consensuadas. Independientemente de cómo y por qué otros quieren tergiversar el pasado, esa es la verdad”, ha llegado a declarar.

Manson tampoco concede veracidad a las acusaciones de Evan Rachel Wood, y en esta misma línea se ha pronunciado su abogado Howard E. King. “Esta demanda solo se presentó cuando mi cliente se negó a ser extorsionado por la sra. Bianco y a ceder a sus escandalosas demandas basadas en cosas que nunca ocurrieron. Contestaremos enérgicamente a estas acusaciones en los tribunales y estamos seguros de que prevaleceremos”. Ahora el asunto está en manos del sistema judicial.