¿Esa sombra es Doctor Strange? Así ha cambiado la escena postcréditos de 'Bruja Escarlata y Visión'

Si hay una película de la 'Fase 4' de Marvel con la que Bruja Escarlata y Visión está íntimamente ligada esa es Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la secuela de Doctor Strange en la que nos reencontraremos con Wanda (Elizabeth Olsen) ya convertida en toda una Bruja Escarlata.

Recordemos que la aclamada serie de Marvel Studios se despedía en marzo con la protagonista aceptando la muerte de Visión (Paul Bettany) y abrazando todo su potencial brujesco. La última vez que la vimos fue en la segunda escena postcréditos del último episodio, que nos trasladaba a un paisaje montañoso y nevado.

En una cabaña situada frente a un lago en ese paraíso aislado, nos encontrábamos a Wanda tomando café mientras un plano secuencia nos conducía a un cuarto interior en el que su otro yo, Bruja Escarlata, estudiaba el Darkhold. Entonces escuchaba: "¡Mamá, socorro!" "Mamá, ¡ayuda!". Sin duda, la escena dejaba las puertas abiertas al regreso de Billy y Tommy.

Pues bien, Marvel Studios ha cambiado ahora levemente esta segunda escena postcréditos: el propósito sigue siendo el mismo (ver a Bruja Escarlata explorar sus poderes), pero algo fuera de la cabaña ha sido actualizado y no sabemos por qué. Tal y como recoge Comic Book, en el paisaje montañoso que vemos al principio, algunos árboles han cambiado de color y hay una especie de sombra que parece levitar hacia la cabaña. Podéis ver la diferencia en el siguiente vídeo:

Según la especulación más extendida en redes sociales, esta figura podría ser la de Doctor Strange, ya que la intención inicial era que el personaje interpretado por Benedict Cumberbatch apareciera en la serie. Recordemos que, además, en el último episodio de Bruja Escarlata y Visión, Agatha (Kathryn Hahn) aludía al Hechicero Supremo, asegurando que Bruja Escarlata es más poderosa que él.

Pese a que esta es la teoría más comentada, hay fans que apuntan en otra dirección: ¿y si se trata de un guiño a Loki y esa Sagrada Línea Temporal que podría haber sido alterada por el villano de Tom Hiddleston o Sylvie (Sophia Di Martino)? Veremos si se trata de un cambio insignificante o si se confirma que está relacionada con alguna de estas especulaciones.

Por lo pronto, nos tocará esperar al año que viene para volver a ver a Wanda junto al Doctor Strange en la película de Sam Raimi (esto sí que es un multiverso), con la que Marvel promete pasarse al terror. El 25 de marzo, el Hechicero Supremo y nuestra Bruja Escarlata favorita aunarán fuerzas, acompañados de Chiwetel Ejiofor y Rachel McAdams, que regresan a la saga. Se une al reparto Xochitl Gómez como la heroína latina y lesbiana América Chávez.