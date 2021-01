¿Es la serie de ‘Ahsoka’ una secuela de ‘Star Wars Rebels’?

Durante el pasado Investor Day, Disney anunció tantas series de Star Wars y Marvel (así como películas pertenecientes a estas franquicias), que quizá no le hayamos dado aún una verdadera relevancia al hecho de que un personaje tan querido por el fandom como Ahsoka Tano vaya a tener una serie en acción real para ella sola. Pero el caso es que la tiene. Rosario Dawson, tras interpretarla en un memorable episodio de The Mandalorian, volverá a encarnar a la legendaria Jedi en una ficción de la que aún no se sabe gran cosa, y que puede que no veamos hasta mínimo 2022. En esta larga espera vamos a tener mucho tiempo de especular en qué podría consistir.

Tano fue la protagonista tanto de Star Wars: The Clone Wars como de Star Wars Rebels. También hizo un cameo de voz en El ascenso de Skywalker, siendo Dawson la primera actriz en encarnar una versión en carne y hueso. En su momento, Disney no reveló cuál sería el marco cronológico de Ahsoka, pero ScreenRant (a partir del canal de YouTube Kessel Run Transmissions) se hace eco de un rumor que la sitúa como una secuela directa de Star Wars Rebels. De hecho, Jon Favreau y Dave Filoni habrían recurrido a guiones ya escritos, que no llegaron a ser utilizados para una nueva temporada de la serie animada, para empezar a diseñar el esqueleto de Ahsoka.

Es solo un rumor y hay que valorarlo como tal, pero no puede encajar mejor dentro de la continuidad de Star Wars, que la semana pasada recibía una actualización oficial para albergar las próximas entregas. Star Wars Rebels finalizaba de forma paralela a El retorno del Jedi y encontraba a Ahsoka junto a Sabine Wren yendo en busca de su amigo Ezra Bridger. Durante un enfrentamiento con el Gran Almirante Thrawn, este joven Jedi y el temible Imperial habían sido enviados a paradero desconocido, y Thrawn fue mencionado precisamente en The Mandalorian.

Durante este episodio, si te acuerdas, Ahsoka preguntaba a Morgan Elsbeth por el paradero del gran villano de Star Wars Rebels, revelando que aún seguía en busca de Bridger. Ahsoka, por tanto, narraría esta búsqueda sirviendo también de continuación y spin-off de lo visto en The Mandalorian, al igual que harían las anunciadas Rangers of the New Republic y The Book of Boba Fett. Esta última serie, por cierto, fue anunciada en el final de temporada de The Mandalorian y, comandada por Robert Rodriguez y Favreau, llegaría en diciembre de 2021.

Ni Ahsoka ni Rangers of the New Republic tienen fecha aún, y han de amoldarse a un complejo calendario donde Disney aún tiene que especificar cuándo se estrenarán otras series como Andor, Obi-Wan, Lando o The Accolyte, entre otras. Por lo que respecta a la tercera temporada de The Mandalorian, se supone que llegaría en 2022, teniendo la posibilidad de coincidir en año con Ahsoka.