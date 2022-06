Cara Delevingne llega a 'Solo asesinatos en el edificio': "La gente no se espera cómo será mi relación con Selena Gomez"

Cara Delevingne (Londres, 1992) confiesa que no es muy fan del true crime. La verás antes escuchando el podcast de Louis Theroux que uno similar al de Charles, Oliver y Mabel en Solo asesinatos en el edificio. Sin embargo, haría una excepción por este trío tras engancharse a la primera temporada de la ficción. Por eso, cuando quisieron contar con ella para la segunda entrega, ya disponible en Disney+, no se lo pensó dos veces y ahora asegura que ha sido el mejor trabajo de su vida.

10 años después de haber arrancado su carrera como actriz con Anna Karenina, y tras una década compaginando blockbusters como Escuadrón Suicida y Valerian y la ciudad de los mil planetas con la adaptación del libro Ciudades de papel o la serie fantástica Carnival Row, por fin prueba suerte en la comedia, un género que le chifla, y lo hace con una ingeniosa apuesta de misterio que ha reinventado el whodunit desde un lujoso bloque de viviendas en el Upper West Side de Nueva York.

En esta nueva entrega, regresamos a un Arconia sobrecogido por otra muerte: la de la presidenta de la junta de vecinos, Bunny Folger (Jayne Houdyshell). Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Gomez), sospechosos de este homicidio, deben dar con el verdadero culpable y limpiar su nombre valiéndose una vez más de su podcast.

Delevingne se mete en la piel de Alice, una joven británica relacionada con el mundo del arte e interés amoroso de Mabel (Gomez). Sin desvelar demasiado sobre su entrada en escena, nos cuenta que no se parece mucho a su personaje (“solo en que es inglesa, lesbiana y algo granuja, como yo de niña, pero sus elecciones de vida son cuestionables”) y se siente una “suertuda” por haber trabajado con su amiga Selena Gomez. Hablamos con la modelo y actriz sobre true crime, comedias y la perfecta cesta de regalos inglesa.

¿Cómo te llega este proyecto? ¿Eras fan de la primera temporada?

Era muy, muy fan. No sé cómo sabían eso, si lo sabían o no, pero recibí una llamada de mi agente diciendo que querían hablar conmigo. La verdad es que me sorprendió, me quedé como: “¡¿Qué?! ¡Es muy guay!”. Conozco a Selena, justo acababa de terminar otra serie y tenía muchas ganas de hacer comedia. Ser la nueva ha sido muy emocionante.

Solo asesinatos en el edificio es tu primera comedia. ¿Te ayudó tener a maestros del género como Steve Martin y Martin Short en el set?

Totalmente. He querido hacer comedia toda mi vida... No me considero una persona especialmente divertida, pero tengo un sentido del humor particular. Me gusta más hacer que la gente se ría de mí que buscar la comedia inteligente. Me encanta el género, creo que la risa es la medicina del mundo. Además, es muy divertido rodar comedia, me ha encantado. Es el mejor trabajo que he hecho. La parte más dura de hacer esta serie ha sido, literalmente, terminarla.

Alice, tu personaje, será el interés amoroso de Mabel. ¿Cómo ha sido trabajar con tu amiga Selena Gomez?

Ha sido mágico porque he podido ver lo profesional y lo buena que es en su trabajo, lo divertida que es. Y me ha permitido pasar tiempo con ella, lo que ha sido genial porque siempre estamos ocupadas y nunca tenemos mucho tiempo para vernos. Estar juntas todos los días fue lo mejor del mundo. No puedo hablar de la relación entre los personajes porque lo arruinaría todo, pero no va a ser lo que la gente espera de ninguna forma.

¿Te gustan los podcasts de true crime como el de los protagonistas?

Podría oír su podcast. Nunca me han gustado los podcasts de true crime, nunca. Creo que es algo con lo que me tengo que poner después de esto, pero escucho a Louis Theroux, me encanta su podcast. Habla con los invitados de forma profunda e interesante, y consigue entrevistas únicas. Me gustan los podcasts más reales, aprender sobre psicología con podcasts… También hay buenos programas de comedia.

¿Qué vecina serías en el Arconia?

Como soy la nueva en el edificio, sería muy dulce y repartiría cestas con regalos ingleses, con cosas aleatorias como mermelada. Probablemente no les gustaría la cesta, pero entenderían mi condición humana, lo divertido. No sé, pondría ‘Fish and Chips' o algún paquete de patatas fritas inglesas, siempre son lo mejor. Incluiría un par de chistes ingleses, probablemente una pinta de Guinness, aunque eso es irlandés... Me gustaría invitar a todos a una cena y organizar una noche muy inglesa.

