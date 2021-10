En marcha una serie sobre los legendarios protagonistas de ‘Dos hombres y un destino’

En 1969 el cine descubrió la enorme química que había entre Paul Newman y Robert Redford gracias a Dos hombres y un destino, traducción tan libre como forzosamente icónica del título Butch Cassidy and the Sundance Kid. El espectáculo fue tan increíble que George Roy Hill volvió a recurrir al dúo para la aún más asombrosa El golpe, mientras entre los amantes del western cundía la idea de que Dos hombres y un destino era la adaptación definitiva de las peripecias de estos históricos forajidos, que huyeron de la justicia a través de EE.UU. para acabar encontrando un final épico en Bolivia. Quizá por ello apenas hemos tenido nuevas aproximaciones a su relación desde entonces.

No obstante, y luego de un disputado intercambio de ofertas, la productora Stone Village Television acaba de hacerse con los derechos del libro Butch Cassidy: The True Story of an American Outlaw, escrito por Charles Leerhsen. Stone Village, fundada en 1998 y liderada por Scott Steindorff y Dylan Russell, está detrás tanto de Station Eleven (futura serie destinada a HBO Max) como de una nueva adaptación del Frankenstein de Mary Shelley, y con esta nueva adaptación de las aventuras de Butch Cassidy y Sundance Kid cree encontrarse ante un éxito de proporciones internacionales.

Y es que la gran particularidad del proyecto es que busca encandilar al mercado latinoamericano, en sintonía al escenario de las últimas aventuras de los forajidos. “Gran parte del libro y de las aventuras de Sundance y el ‘grupo salvaje’ tienen lugar en Sudamérica”, ha declarado Steindorff según recogen medios como The Hollywood Reporter. “En esa época, Butch Cassidy y su banda eran más conocidos ahí que en EE.UU. Esto no es solo una historia del Oeste americano, sino una historia latinoamericana que necesita ser contada. Hay muchos aspectos de esta historia que entusiasmarán al público de hoy”.

Ahora solo queda encontrar protagonistas, y una distribuidora que haga justicia a los objetivos de esta aventura.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.