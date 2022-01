En marcha una serie de ‘¡Vaya Santa Claus!' con Tim Allen para Disney+

¡Vaya Santa Claus! partía de un planteamiento terrible. Scott Calvin (Tim Allen) sorprendía a Papá Noel en el techo de su casa, con tan mala suerte de que la impresión producía que este se estampara contra el suelo, y ante su aparente muerte el protagonista tuviera que sustituirle para salvar la Navidad. Por muy traumático que pudiera ser el homicidio involuntario de Santa Claus, la película de John Pasquin era una comedia familiar, que le dio tanto dinero a Disney como para generar dos secuelas en 2002 y 2006: Santa Claus 2 y Santa Claus 3: Por una Navidad sin frío. Parecía que las desventuras de Calvin habían concluido con esta última, pero ya sabemos cómo se las gastan en la Casa del Ratón.

Variety confirma que Allen va a protagonizar otra secuela de Santa Claus, esta vez en forma de serie. El actor, conocido por la sitcom Un chapuzas en casa y por doblar a Buzz Lightyear en Toy Story, volverá a ponerse el uniforme rojo en una historia donde, sin embargo, tendrá que ocuparse de encontrar un sucesor. Scott Calvin está a punto de cumplir 65 años, y aunque jubilarse no sea una condición indispensable en el Polo Norte, es consciente de que no puede seguir siendo Santa Claus para siempre, más que nada porque tiene desatendida a su familia. Así que se lanzará a la búsqueda de un reemplazo. A ser posible de uno que no implique su muerte, pero la Navidad puede ser muy traicionera.

Jack Burditt, quien trabajara con Allen en la serie Uno para todos, ejercerá de showrunner de esta serie, titulada provisionalmente Santa Claus (lo de ¡Vaya Santa Claus! fue una ocurrencia de la traducción española que ojalá se hubiera mantenido). Allen ejercerá también de productor y dirigirá varios episodios en la serie destinada a Disney+, sin que por lo demás hayan trascendido más detalles sobre quién le acompañaría en esta nueva aventura. Hace algunas semanas David Krumholz, que interpretó al elfo Bernard en las dos primeras entregas, reveló que no quiso participar en Santa Claus 3 a causa del maltrato de su personaje en el guion.

Al poco de que se revelara la noticia, Krumholz publicó en Instagram su reacción: “Esto es poco menos que impactante”. Lo cual hace intuir que nadie le ha llamado, y que su negativa a aparecer en la tercera película le ha costado su participación en la serie.

