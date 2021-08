En marcha una serie de ‘Dark City’ con Alex Proyas a bordo

La carrera de Alex Proyas está marcada por Dark City, y no es para menos. Estrenada en 1998 y protagonizada por Rufus Sewell y Jennifer Connelly, presentaba reminiscencias a Metrópolis o Akira a la hora de crear un mundo fascinante que acabó teniendo gran influencia en la ciencia ficción posterior, con Matrix a la cabeza un año después. Sin embargo, el cineasta nunca volvió a estar a la altura de este título de culto, hundiendo su prestigio seguidamente con producciones como Yo, robot, Señales del futuro o, sobre todo, Dioses de Egipto, que en 2016 tuvo una acogida marcada por el pitorreo. Con este historial, no es raro que añore Dark City, y todo lo que supuso para él.

Así, Proyas ha vuelto a este mundo para un cortometraje de reciente estreno, Mask of the Evil Apparition. La obra forma parte por tiempo limitado de la sección Virtual Cinema dentro del Popcorn Frights Film Festival, y ha motivado una charla de Proyas con sus seguidores donde ha hecho un anuncio de lo más impactante. Según recoge Bloody Disgusting, este es que está desarrollando una serie de televisión de Dark City. “Es un momento intrigante para mí porque estamos desarrollando una serie, una serie de Dark City”, afirmó Proyas. “Estamos en las primeras etapas pero tengo que darle vueltas para construir una nueva historia”.

“Hay que volver atrás y refrescar mi memoria sobre qué fue lo que realmente hicimos, lo que creo que funcionó y lo que creo que no funcionó, y reevaluar la película, así que ha sido una experiencia interesante, algo que no había hecho antes”. Proyas no dio más detalles sobre este proyecto (que por lo demás parece muy poco avanzado y no tiene aún plataforma ni cadena vinculada), para a continuación reflexionar sobre la experiencia que supuso en 2008 el lanzamiento del montaje del director de Dark City. En líneas generales, lo recuerda como algo decepcionante. “No se podía rehacer por completo”.

“Quiero decir que el objetivo de un montaje del director es la ilusión de volver a hacer algo que se ha hecho, pero no se puede. A menudo es imposible (...) Ciertamente está más cerca de mi visión original que la película para cines, pero sigue sin ser exactamente mi visión original. Habría que volver a los ensayos para lograr algo así”. ¿Se ajustará la nueva serie a esta visión? ¿Formará ella junto al corto un nuevo Universo Cinematográfico de Dark City? ¿Asistiremos pronto a un regreso de Alex Proyas a la actualidad cinematográfica por todo lo alto? Por ahora, solo podemos desearle suerte.

