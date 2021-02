En marcha una serie anime de ‘Terminator’ destinada a Netflix

La saga de Terminator, ¿eh? Al final ha dado igual que diera inicio con dos catedrales de la ciencia ficción como Terminator y Terminator, el juicio final; en cuanto James Cameron decidió darse un respiro con la franquicia comenzó un baile de nombres y revisiones que no solo han hecho de su continuidad argumental un completo caos… también se ha ido distanciando cada vez más del público. Hasta el punto que Terminator: Destino oscuro, con Cameron ejerciendo de productor, fue un fracaso de taquilla bastante considerable, que enterró las aspiraciones de dar pie a una nueva fase. Pero Terminator siempre vuelve, y si no parece prudente hacerlo a través del cine, buscará otros métodos.

Según recogen medios como SlashFilm, la productora Skydance no ha querido dar más pasos en falso y se ha asociado con Netflix para desarrollar una serie anime basada en Terminator. Como guionista principal ha fichado nada menos que a Mattson Tomlin, que ha coescrito junto a Matt Reeves The Batman (estreno fijado para el 4 de marzo de 2022) y ya colaboró con Netflix para su película original Proyecto Power. “Todo el que conozca mi trabajo sabe que creo en tomar riesgos”, ha declarado con mucha energía. “Me honra que Netflix y Skydance me den la oportunidad de abordar Terminator de forma que rompa moldes, subvierta expectativas y tenga agallas”.

El mismo Tomlin ya había adelantado hace algunas semanas su vinculación con el proyecto, escribiendo en su cuenta de Twitter un enigmático“me gustan los robots y los esqueletos. Lo oísteis aquí primero”, que ya podemos asociar a los androides del futuro y su afición a pisar calaveras. En lo que respecta a Netflix, solo es un capítulo más dentro de su incipiente especialización en animes basados en grandes marcas, que ya ha originado Godzilla y que dará paso a Pacific Rim: Tierra de nadie cuando se estrene el próximo 4 de marzo. Junto al anime de Terminator también está anunciado uno de Tomb Raider.

John Derderian, directivo de Netflix, ha reafirmado la confianza de la compañía en este proyecto: “Terminator es una de las historias de ciencia ficción más icónicas jamás creadas, y solo se ha hecho más y más relevante con el paso del tiempo. Esta nueva serie animada explorará el universo como nunca se ha hecho antes”. Además de Skydance, la serie está en manos de Production I.G., cuyo presidente Mitsuhisa Ishikawa ha revelado que hace tiempo le preguntó a su colega Mamoru Oshii (responsable de Ghost in the Shell) qué opinaba sobre un anime de Terminator y este dijo: “Ishikawa, ¿te has vuelto loco?”. Lo tomaremos como que la idea le pareció bien.