En marcha una serie anime basada en el videojuego ‘NieR: Automata’ (y ya hay un teaser para demostrarlo)

Es un lugar común apelar a una maldición para explicar por qué las películas basadas en videojuegos no funcionan, pero este lugar común tiene los días contados. Por un lado porque las películas cada vez saben apañárselas mejor para ajustarse a las demandas del público (caso de Sonic, con secuela en camino, y la reciente Uncharted) y por otro porque en los últimos tiempos las series se están incorporando a la liza. HBO prepara The Last of Us mientras Amazon persigue una ristra de ficciones basadas en IPs de este medio (de Life is Strange a Disco Elysium), y hace nada Netflix estrenó ¡La serie de Cuphead!

En esta tendencia a veces los responsables del videojuego se involucran en la adaptación, y concretamente el sello Square Enix se está especializando en diversificarse. Ya planea una serie animada de Tomb Raider para Netflix, y ahora nos hemos enterado de que otro de sus futuros proyectos es un anime basado en NieR: Automata. La noticia ha llegado junto a un teaser que informa de la existencia de NieR: Automata TV Animation Project, a cargo de Square Enix y el estudio Aniplex, que ya ha estado detrás de Fullmetal Alchemist y se encarga de distribuir la hoy tan popular Guardianes de la noche. El teaser, eso sí, demuestra que la serie aún está en una fase muy prematura.

En caso de que NieR: Automata TV Animation Project fuera el título definitivo de la serie (teniendo en cuenta cómo se las gastan sus creativos con las nomenclaturas, no sería tan raro) lo único que podemos ver de ella por ahora son unos concept arts que confirman la gran lealtad estética que le guardará al videojuego original. No es posible discernir, por otro lado, si el anime seguirá la historia de este o propondrá una narración original, conservando a algunos de los personajes. Square Enix tampoco ha tanteado una fecha de estreno, ni tiene cerrado ningún acuerdo de cara al estreno en una plataforma.

Esta carencia de información, no obstante, solo refuerza el hype que pueda llegar a envolver la serie, viniendo como viene de un juego muy reputado en el medio. NieR: Automata nació en 2017 como una secuela de NieR que a su vez provenía de la conocida saga Drakengard, distinguiéndose rápido de estos precedentes por el arrojo de Platinum Games (su desarrollador original japonés) a la hora de experimentar con el formato. NieR: Automata es una historia de ciencia ficción y androides, pero estos gustan de perderse en diatribas filosóficas y de jugar con la autoconsciencia de que viven dentro de un juego.

Sumando esto a unas mecánicas originalísimas, NieR: Automata es un clásico moderno, y está por ver si la serie derivada logra estar a la altura.

