En marcha una secuela de ‘Waterworld’ en forma de serie

En la época de esplendor del streaming no parece existir serie o película que no sea susceptible de experimentar un reboot. Incluso cuando hablamos de un fiasco tan antológico como Waterworld. Es decir, en puridad esta superproducción de 1995 dirigida por Kevin Reynolds no supuso un fracaso tan mayúsculo como se dijo en su día (es más riguroso hablar de ligera decepción), pero el rodaje había sido tan caótico y las críticas fueron tan funestas que quedó etiquetada de ese modo, abonando el terreno para poco a poco convertirse en un título de culto. Protagonizada por Kevin Costner, Waterworld ha ido ganando adeptos con el tiempo, y en Universal piensan que son los suficientes como para dar luz verde a una serie secuela.

Según recoge Collider, Universal Content Productions ha empezado a desarrollar una serie que ejercería de continuación para la historia de Waterworld. Ambientada en un futuro distópico donde los casquetes polares se han derretido y todo el planeta está cubierto de agua (calentamiento global mediante, desde luego no se puede decir que este planteamiento haya envejecido), el film de Reynolds narraba el viaje de un aventurero con capacidad para respirar bajo el agua (Costner) que en compañía de una mujer y una niña (Jeanne Tripplehorn y Tina Majorino) partía en busca de tierra firme, perseguidos por un villano histriónico al que daba vida Dennis Hopper.

John Davis y John Fox, productores del film original, están detrás de este nuevo proyecto, que aún no tiene intérpretes vinculados pero sí un director. Tal y como aseguran ambos ejecutivos, la serie de Waterworld ya tiene a bordo a Dan Trachtenberg, prometedor realizador que ha pasado por Black Mirror y puso en pie la joya de culto Calle Cloverfield 10. La serie se ambientaría 20 años después del film ocupándose de los mismos personajes, y aún se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo.

