Emmy 2022: Zendaya deslumbra en la alfombra roja

Lo mejor de la pequeña pantalla internacional se da cita esta noche en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, donde se celebra la 74ª edición de los Premios Emmy, el reconocimiento más importante de la televisión estadounidense. Nominados como Elle Fanning, Andrew Garfield o Lily James ya han lucido sus mejores galas en la alfombra roja, a la espera de ver si en unas horas se alzan con el galardón.

Y, entre tanta estrella, una de las protagonistas que promete brillar más en la ceremonia es Zendaya, nominada a mejor actriz principal en drama por la segunda temporada de Euphoria.

Por lo pronto, la joven ya está acaparando miradas con su estilismo para la ocasión, un elegante y favorecedor vestido negro de Valentino que acaba de compartir con sus seguidores en redes de camino al Microsoft Theatre:

Pese a las críticas más que favorables recibidas por la ficción de HBO en su segunda entrega, Zendaya no lo tendrá fácil dentro de su categoría, donde se enfrenta a Jodie Comer (Killing Eve), Laura Linney (Ozark), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Sandra Oh (Killing Eve) y Reese Witherspoon (The Morning Show).

Succession lidera la lista de favoritas de esta gala con 12 nominaciones, una más de las que tiene The White Lotus.

