Emmy 2022: ¿Por qué 'The Boys' o 'The Crown' se quedan sin nominaciones?

Cada vez queda menos para la 74ª edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos, más conocidos como los Premios Emmy, que celebran las mejores ficciones del año. Este 2022, la gala tendrá lugar el 12 de septiembre, pero hoy ya conocemos a los nominados en las diferentes categorías y es muy probable que eches en falta títulos.

Por ejemplo, la lista de nominados no incluye las nuevas temporadas de ficciones tan aclamadas como The Boys, de Amazon Prime Video, The Crown, de Netflix, o Westworld, de HBO Max, y no es que no las hayan votado. Las apuestas que optarán a los galardones este año son todas aquellas estrenadas entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022.

Así, títulos triunfales como The Crown, que ya conquistó la pasada ceremonia de los Emmy con su cuarta entrega y cuya quinta temporada llega en noviembre, no forman parte de las nominadas. Lo mismo ocurre con los nuevos episodios de The Handmaid’s Tale, otra de las habituales en esta entrega, que no se estrenarán hasta septiembre en EE UU.

Otras series como las ya mencionadas Westworld o The Boys han estrenado sus nuevas partes justo después de la fecha señalada por la Academia de Televisión, el 26 de junio y el 3 de junio respectivamente, por lo que tendrán que optar al reconocimiento el año que viene.

En cuanto a las producciones televisivas de cabecera de Disney+, ni la segunda entrega de The Mandalorian ni la reciente Obi-Wan Kenobi estarán tampoco entre las nominadas al no haber sido estrenadas entre esas fechas.

Si bien muchos pueden sorprenderse ante todas estas ausencias, conviene recalcar que obedecen a que las series no fueron lanzadas entre las fechas de estreno antes mencionadas. Probablemente, la mayoría de estos títulos competirán por el Emmy el año que viene.

