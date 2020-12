Emma Stone protagonizará la primera serie de los hermanos Safdie (‘Diamantes en bruto’)

Empezaron a llamar la atención con Good Time, y en 2019 dieron la campanada con Diamantes en bruto, capaz de convertirse en un clásico de culto en tiempo récord gracias a un estilo muy definitorio y a una interpretación estelar de Adam Sandler. Son los hermanos Joshua y Ben Safdie, que tras haber ganado el Independent Spirit Award a Mejor dirección por Diamantes en bruto ya tienen nuevo proyecto entre manos. Y, según recogen medios como IndieWire, protagonizado nada menos que por la actriz Emma Stone.

The Curse, destinada a Showtime y producida por A24, recibió luz verde el pasado febrero, y según los Safdie se unieron a su creador original (el humorista Nathan Fielder, que también está detrás de ese pequeño milagro que es How to with John Wilson) la situación emprendió un rumbo imparable. Así las cosas, Emma Stone protagonizará esta serie de comedia junto al propio Fielder, interpretando a una pareja de recién casados que ha de lidiar tanto con ser los anfitriones de un programa de HGTV (canal norteamericano dedicado a temáticas como la jardinería o el cuidado del hogar) como con una supuesta maldición.

Tanto Ben como Joshua Safdie se encargarían de dirigir los episodios, y ejercerían de productores ejecutivos en compañía de Fielder y de la propia Stone, contando Ben asimismo con un pequeño papel en la ficción. Se trata de la primera serie en la que se involucra esta pareja de realizadores, pero no es así el caso de Emma Stone, que en 2018 protagonizó la estupenda Maniac para Netflix.

Amy Israel, de Showtime, ha dicho lo siguiente sobre The Curse: “La inteligencia y feroz sabiduría de la incomparable Emma Stone la convierten en la compañera perfecta para el ingenio de los hermanos Safdie y la comedia subversiva de Nathan Fielder. Juntos, prometen desarrollar una rompedora sátira tan inesperada como profundamente humana”. Mientras comienza la producción, Stone tiene pendiente el estreno de Cruellaen Disney+, y recientemente sabíamos que debía abandonarBabylon, dirigida por Damien Chazelle, por problemas de agenda. Margot Robbie está en conversaciones para sustituirla.