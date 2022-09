Emily Blunt va al Oeste: tráiler de la serie 'The English'

Quienes gozaron con la imagen de Emily Blunt portando un rifle en Un lugar tranquilo (o en general adoran la faceta actioner de esta actriz, también explotada en Al filo del mañana) están de enhorabuena con The English. La prestigiosa actriz británica fue fichada para protagonizar esta serie bajo el amparo de Amazon y BBC, y dicha serie se adscribe al género del western: un western árido, violento, que ya ha concluido su desarrollo y llegará este 11 de noviembre. Eso sí, sin fecha confirmada en España, pues a priori el día elegido solo se aplica a los países nórdicos y angloparlantes, y existe la posibilidad de que (como pasó con proyectos de similares características estilo Small Axe) llegue a Movistar+.

En una fecha, claro, por determinar. Al menos podemos disfrutar entretanto del tráiler oficial de The English, que nos presenta a Blunt en acción. Esta miniserie, compuesta de seis episodios, narra cómo una aristócrata inglesa por nombre Cornelia Locke viaja a EE.UU. con la intención de vengarse del hombre a quien considera responsable de la muerte de su hijo. En su misión, que le llevará lo largo de Wyoming, se topará con un antiguo explorador de la Caballería al que interpreta Chaske Spencer, y que terminará ayudándole en su búsqueda. Alrededor de Blunt y Spencer encontramos a un reparto donde también destacan los nombres de Ciarán Hinds, Toby Jones, Stephen Rea o Rafe Spall.

The English está desarrollada por Hugo Blick, y se trata del proyecto más reciente que Blunt ha encabezado. El año pasado coprotagonizó Jungle Cruise con Dwayne Johnson, y es uno de los nombres principales en el holgado elenco de Oppenheimer, lo nuevo de Christopher Nolan. Además de The English, otro proyecto del que supimos recientemente era The Fall Guy, film de acción donde interviene junto a Ryan Gosling.

Puedes ver el tráiler de The English bajo estas líneas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.