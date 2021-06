Elizabeth Olsen desvela su desastroso casting para Khaleesi en 'Juego de tronos': "Fue espantoso"

Elizabeth Olsen se ha convertido en una de las actrices más prolíficas y polifacéticas de Hollywood. Además de esa Bruja Escarlata que la ha catapultado a la fama mundial, la actriz ha protagonizado títulos tan reivindicables como Martha Marcy May Marlene (su debut), Ingrid Goes West, Wild River o la serie Sorry for Your Loss, que también produce.

Sin embargo, hubo un papel emblemático de la pequeña pantalla que se le escapó cuando estaba dando sus primeros pasos en la actuación. Se trata de Daenerys Targaryen, a la que terminaría dando vida Emilia Clarke en el fenómeno Juego de tronos. En una entrevista para The Hollywood Reporter, la norteamericana ha contado lo "espantoso" que fue su casting para el personaje.

"Hice la audición para Juego de tronos. Hice la audición con el asistente del director de casting en una pequeña habitación de Nueva York, solo con una cámara encendida y ellos leyendo el guion", ha relatado, antes de confesar: "Hice el discurso de Khaleesi cuando sale del fuego. Fue espantoso. No me volvieron a llamar".

Afortunadamente, de donde sí que la llamaron fue de Marvel Studios, que cuatro años después le daría uno de los personajes más icónicos de los cómics, una Wanda Maximoff que recientemente ha permitido a Olsen demostrar su talento en la aclamada Bruja Escarlata y Visión.

En la entrevista para la publicación norteamericana, también ha revelado qué fue lo que aprendió de la experiencia de sus hermanas, Mary-Kate y Ashley Olsen, en la industria a una edad tan temprana. "Desde pequeña, quise ir a cualquier campamento o clase de baile, canto o actuación", cuenta Elizabeth: "Lo que hicieron mis hermanas fue un trabajo, no un juego. Intenté hacer castings durante tres meses cuando tenía unos 10 años y tuve que parar de hacer todo lo otro que me gustaba hacer como niña. Y era tan consciente de lo que significaba ser actriz en Los Ángeles. Pensé: 'Vale, esto es una locura. Todo el mundo quiere ser actor. Por eso se mudan aquí. Es estúpido".

Sería el teatro el que la reconciliaría con la actuación al parecer un espacio más seguro para ella. En la Universidad de Nueva York, empezó a trabajar con la Atlantic Theater Company, consiguió un agente y participó en sus primeras películas. Una década después, es una de las actrices más destacadas de su generación, y sin ayuda de Juego de tronos.

