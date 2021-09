Elizabeth Olsen conquista la alfombra roja de los Emmy 2021 con un vestido diseñado por sus hermanas Mary-Kate y Ashley

Marvel Studios arrancaba 2021 con Bruja Escarlata y Visión, la ficción con la que regresaba a la pantalla tras un año de ausencia por la pandemia y su primera serie para Disney+. Elizabeth Olsen y Paul Bettany abrazaban su vis cómica para adentrarnos en un mundo de sitcoms a través del que la Casa de las Ideas reflexionaba con tino sobre el duelo.

Sin duda, esta original apuesta ha sido puro goce para los fans de Marvel, así como para los seriéfilos que se han dejado conquistar por Wanda, Visión y su historia de amor suburbana. No es de extrañar que Olsen, magnífica en la piel de una Bruja Escarlata sobrepasada por el dolor de la pérdida, haya sido elogiada por su actuación y optara esta madrugada al Emmy a mejor actriz de miniserie por este papel.

Finalmente ha sido Kate Winslet la que se ha llevado el premio a casa por su interpretación en Mare of Easttown, imponiéndose a otras fuertes contrincantes como la propia Olsen o Anya Taylor-Joy. Pese a ello, nadie puede negar que la californiana ha conquistado la alfombra roja con su vestido blanco de cuello en V, con manga larga y capa, diseñado por sus hermanas Ashley y Mary-Kate Olsen.

"Su estilista me mandó un mensaje y me dijo que este look ha sido diseñado por sus hermanas, Mary-Kate y Ashley, y su marca de moda, The Row", aseguraba Zanna Roberts Rassi durante la conexión con la alfombra roja para E! (vía EW). No es la primera vez que Elizabeth luce un modelo de sus hermanas en un evento: ya en 2011 la vimos vestir de The Row en el Festival de Cannes y a menudo lleva ropa de Elizabeth and James, otra marca de las gemelas.

