'Élite' renueva por una séptima temporada y anuncia a Maribel Verdú como fichaje estrella

Como el estudiante que se matricula de asignaturas que aún no le toca cursar, Élite va siempre un paso por delante del resto. La alumna avanzada de ese instituto llamado Netflix España ha cogido el toro por los cuernos y anunciado su nueva temporada cuando ni siquiera ha estrenado la última que tiene pendiente, la que será la sexta entrega de la ficción creada por Carlos Montero y Jaime Vaca.

Mientras todos los fans cuentan los días para que llegue el 18, fecha en la que se estrenará la sexta temporada, Netflix se ha adelantado y ha confirmado ya la renovación por una temporada más. Y no lo ha hecho de cualquier manera, sino con un divertido vídeo en el que presenta a las nuevas caras para esa séptima temporada y un viejo rostro que pensamos que ya no íbamos a ver más, el de Omar Ayuso.

El propio Ayuso, encargado de dar vida en las anteriores temporadas a Omar Shaanan y a quien no veremos en la sexta temporada, ha sido el encargado de presentar a uno de los flamantes fichajes: Maribel Verdú. Así es, la gran estrella de nuestro cine será la gran incorporación de cara a la séptima entrega de Las Encinas. Todo un fichaje de altura que ha levantado gran expectación entre los seguidores y abierto muchas dudas: ¿Será una nueva profesora? ¿Directora? ¿La madre de algún estudiante? Desde luego no una alumna, aunque en redes no hayan parado de bromear con ello.

Además de Maribel Verdú, en ese increíble fotomatón con el que han anunciado la renovación también han aparecido nuevos rostros. Entre ellos están Alejandro Albarracín (Mi querida cofradía), Mirela Balic (Código emperador), Iván Mendes (Estoy vivo), Gleb Abrosimov, Nadia Al Saidi (Cómo mandarlo todo a la mierda) y Fernando Líndez (SKAM), además de la propia Verdú a la que podemos ver al final del vídeo. Aún queda mucho para poder verlos a todos ellos en acción, pero de momento la sexta temporada de Élite llegará este 18 de noviembre y quizá se nos den pistas de por dónde pueden ir los próximos cursos.

Hay nuevas caras en #Élite7 👀 Ojo a las sorpresas. pic.twitter.com/2mYg0LDAxY — Netflix España (@NetflixES) October 25, 2022

