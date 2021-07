Elísabet Benavent ('Valeria'): "En cuanto cumples los 30 te tratan como un útero con patas"

Netflix estrenará nuevos episodios de Valeria el próximo 13 de agosto. La segunda temporada de la serie que adapta la saga literaria En los zapatos de Valeria, de Elísabet Benavent, cuenta con el regreso de Diana Gómez como protagonista en el rol titular de una joven escritora con una complicada vida amorosa.

Valeria seguirá encontrando su mayor apoyo en sus amigas Lola (Silma López), Carmen (Paula Malia) y Nerea (Teresa Riott). Los nuevos episodios girarán en torno a la relación de la protagonista con Víctor (Maxi Iglesias) y a su gran dilema profesional: tendrá que decidir si publica su novela bajo un pseudónimo masculino o apuesta por salir adelante como autora por sí sola. A todo esto se suman temas de plena actualidad como la presión por alcanzar el éxito o la maternidad.

En una entrevista concedida a Europa Press, Elísabet Benavent ha señalado que "la presión que sienten las mujeres a partir de los 30" es uno de los temas centrales de la temporada.

"Lo dice el personaje de Nerea, cumples los 30 y te tratan como un útero con patas. Si dices que no quieres tener hijos entonces eres una egoísta, no sabes lo que dices, eres muy joven y vas a cambiar. Se nos pone en entredicho constantemente nuestro propio criterio vital. De eso va Valeria también", explica la autora, que en esta entrega ejerce como productora ejecutiva.

La precariedad laboral, la conciliación, la sororidad o los nuevos enfoques en las relaciones amorosas son algunas de las cuestiones que trata la producción. "Creo que hay mucha gente que se va a sentir muy identificada", adelanta.

"¿Si yo a los 30 no me pregunto cuándo voy a ser madre y me preocupa más alcanzar un puesto en mi trabajo, la tranquilidad en mi vida o aprender a quererme a mí misma es que tengo síndrome de Peter Pan? A lo mejor es que estoy intentando hacer las cosas bien desde mi punto de vista", reivindica la escritora, que confiesa que no quiere tener hijos.

"Es una decisión superpersonal. Que todo el mundo tenga opinión no significa que la tenga que compartir", agrega.