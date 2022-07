El videodiario de Millie Bobby Brown nos lleva tras las cámaras de 'Stranger Things 4'

El rodaje de la cuarta temporada de Stranger Things fue especialmente difícil. No solo porque los hermanos Duffer, según la ponían en pie, fueron madurando la idea de que tenía que ser mucho más grande y ambiciosa que lo inicialmente previsto, sino por… lo habéis adivinado, la pandemia. El COVID-19 motivó que la producción quedara suspendida durante varios meses, y en cierto momento los responsables vieron aconsejable que Stranger Things 4 llegara a Netflix dividida en dos volúmenes. El Volumen 2 se estrenó este mismo viernes con algunos efectos digitales sin terminar, constatando del todo los calendarios tan extenuantes con los que ha tenido que bregar el equipo.

Pero nada de esto significa que sus integrantes no lo hayan pasado bien. Y para demostrarlo Millie Bobby Brown, intérprete de Once, ha publicado en Instagram un extenso vídeo que recopila todos los vlogs (o videoblogs) que grabó consigo misma a lo largo del rodaje. Se trata, básicamente, de un diario que nos lleva a los entresijos de la cuarta temporada de Stranger Things, encontrando a una Brown pletórica en todo tipo de situaciones con un punto de partida muy claro: cuando tras la pausa por coronavirus, la cuarta temporada de Stranger Things retomó su rodaje. Es a partir de ahí que se inicia un repaso de las jornadas de rodaje.

En él vemos a la intérprete de Brown recién levantada, sin saber qué día es, y muy somnolienta. “Me he tomado tres tazas de café y aún no me he despertado”, se lamenta en una entrada. En otra aparece maquillándose con el rostro sangriento durante uno de sus ataques psíquicos de Once, y chapurrea castellano para enumerar los meses del año. También sale haciéndose una PCR, bromeando con su compañero de reparto Matthew Modine (que ha comentado en la publicación de Instagram “es maravilloso, Millie”, felicitando a la actriz por su labor documental), y en el exterior enfrentándose a lo que aventuramos que podría ser Vecna.

El Volumen 2 ha sido recibido con tanta fruición por parte de los fans que en las primeras horas desde el estreno Netflix colapsó en EE.UU., poco después de que Nielsen certificara el enorme éxito de audiencia que estaba suponiendo Stranger Things. Gracias al Volumen 1, la serie de los Duffer se ha convertido en la más vista de Netflix en inglés, y está por ver si el Volumen 2 consigue trascender esta marca para igualarse con el fenómeno de El juego del calamar.

