El último tráiler de 'The Mandalorian' bate el récord de visualizaciones

Este 1 de marzo vuelve The Mandalorian, luego de que las series de Star Wars hayan enderezado el pabellón con Andor, pero sin que ninguna otra ficción relacionada en Disney+ haya igualado el fenómeno de Baby Yoda. Se trata de su tercera temporada, y continúa la historia de aquel spin-off que resultó ser El libro de Boba Fett y solucionó de un plumazo el cliffhanger con el que había cerrado previamente la serie de Jon Favreau. En Lucasfilm son conscientes de las hordas de fans que tiene The Mandalorian a sus espaldas, y como no podía ser de otra forma el último tráiler de la tercera entrega ha suscitado un gran interés.

Aunque poca gente esperaba que llegaría a ser tanto. El 16 de enero Disney publicó el tráiler definitivo de la tercera temporada de The Mandalorian, saltando a Internet tras emitirse durante los playoffs de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Resulta que, según The Hollywood Reporter, dicho tráiler ha alcanzado unas cifras récord de visionado durante sus primeras 24 horas, congregando 83.5 millones de visitas y convirtiéndose en la mejor audiencia para un avance de Star Wars en Disney+. Obi-Wan Kenobi, gracias a suponer el regreso de Ewan McGregor como el Caballero Jedi, había obtenido 58 millones, y la cifra ha sido ampliamente superada por Mando y Grogu.

Supone un gran precedente de cara al lanzamiento de la tercera temporada, que continuará las aventuras de los protagonistas según el personaje de Pedro Pascal decide volver a Mandalore a arreglar las cosas con su culto. Según ha trascendido, entre los directores de los episodios de la temporada inminente encontraremos a Rick Famuyiwa, Lee Isaac Chung (Minari), Peter Ramsey (Spider-Man: Un nuevo universo) y Bryce Dallas Howard, cuyas aportaciones tanto en The Mandalorian como en El libro de Boba Fett han sido muy aplaudidas.

