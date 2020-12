El último ‘The Mandalorian’ tiene la mejor declaración de amor posible a Baby Yoda

A la hora de plantear esta segunda temporada de The Mandalorian, parece que Jon Favreau y su equipo se esmeraron por que cada uno de sus capítulos diera de qué hablar. La trama de la primera serie en acción real de Star Wars (cuyo éxito ha derivado en un aluvión de nuevas ficciones anunciadas durante el pasado Investor Day de Disney) ha avanzado a gran velocidad durante los episodios recientes, al tiempo que recortaba distancias con otras facetas de la saga no tan reconocidas previamente, como las precuelas de George Lucas o, sobre todo, las series animadas de Dave Filoni: The Clone Wars y Star Wars Rebels.

Sin embargo, la segunda entrega de The Mandalorian ya afronta su recta final, y en el penúltimo capítulo emitido este viernes, por título El creyente, solo ha habido tiempo para lanzar un pequeño guiño a El ataque de los clones, en forma de bomba que lanza la nave de Boba Fett (Temuera Morrison) para deshacerse de los stormtroopers. Más allá de esto, El creyente se ha limitado a describir los desesperados esfuerzos de Mando por descubrir dónde tiene Moff Gideon (Giancarlo Esposito) secuestrado a Baby Yoda, bautizado como Grogu desde aquel maravilloso capítulo titulado La Jedi. Tal y como vimos, los planes que Gideon tiene para la criaturita son aterradores, y la situación demandaba moverse rápido.

Por eso Mando y sus aliados se han visto obligados a recurrir a un antiguo enemigo como Mayfeld, que ya fuera interpretado por Bill Burr en el capítulo de la primera temporada por título El prisionero (y actor que has podido ver recientemente en El rey del barrio de Judd Apatow), conduciendo a una de las escenas más impactantes a la vez que emotivas que nos ha deparado esta bendita serie. Mayfeld es un antiguo soldado del Imperio que en El prisionero era capturado por la Nueva República gracias a Mando, y ahora supone el único modo de que nuestro protagonista pueda averiguar el paradero de Gideon y Grogu. Por ello Cara Dune (Gina Carano), ranger de la República, decide darle la libertad condicional.

Mando junto a Boba Fett

El regreso de Mayfeld a The Mandalorian tiene que ver mucho con el director que en esta ocasión se encarga de la puesta en escena, que no es otro que Rick Famuyiwa y también se encarga de escribir el guion. Es el tercer episodio dirigido por él, pues anteriormente se hizo cargo del segundo capítulo de la serie (titulado El niño, y en el cual Grogu empezaba tanto a encariñarse con Mando como a dar muestra de su extraordinaria sensibilidad a la Fuerza) y del citado El prisionero, donde Mayfeld fue presentado. Todo obedece a cierta lógica, y Famuyiwa ha de encargarse de una historia que conoce bien.

Al inicio de esta Mando, Dune, Fett, Fennec Shand (Ming-Na Wen) y un renuente Mayfeld se desplazan al planeta Morak, donde el Imperio posee una refinería para extraer un combustible explosivo conocido como rhydonio. En una vertiginosa secuencia con ecos a El salario del miedo de H.G. Clouzot (y, por tanto, al remake americano dirigido en 1977 por William Friedkin, por título Carga maldita), Mando y Meyfeld se montan en un vehículo llamado Juggernaut con este cargamento a cuestas e intentan que no vuele todo por los aires cuando son asaltados por unos piratas. Lo más importante de esta secuencia, sin embargo, es que Mando ha precisado librarse de su armadura mandaloriana para poder camuflarse: ahora lleva un uniforme de stormtrooper.

Bill Burr como Mayfeld

Las cosas que hago por amor

Como ya se nos ha dejado claro una y otra vez, Din Djarin sigue el Camino del Mandalore, un culto de los muchos que profesan los descendientes de Mandalore y que concretamente exige que nuestro héroe no pueda ser visto sin su casco por parte de un ser vivo. Eso no significa, claro, que nunca hayamos podido ver el rostro de Pedro Pascal interpretando al Mandaloriano, puesto que en el último episodio de la primera temporada (titulado Redención), el protagonista se dejaba ver frente al droide IG-11, que doblaba Taika Waititi. Pero aquí había trampa, ya que el droide no era en modo alguno un ser vivo.

En El creyente, sin embargo, Mando no tendrá esta coartada. Una vez infiltrados en la base del Imperio (y tras una escena interesantísima donde podemos vislumbrar el día a día de los enemigos de Star Wars), el cazarrecompensas y Mayfeld se abren paso hasta una sala donde pueden acceder a las coordenadas del paradero de Gideon. En el camino se cruzan con un oficial humano llamado Valin Hess (interpretado por Richard Brake) al que ha de entretener Mayfeld mientras Mando accede a las coordenadas. No obstante, la máquina exige un escáner de retina, por lo que Mando no puede conseguirla teniendo el casco puesto. Es entonces cuando ocurre.

Ocurrió

Din Djarin se quita el casco. Viola la regla número 1 de su credo y puede ser visto por los soldados del lugar, enseñando de nuevo el conmocionado rostro de Pedro Pascal. Algo que conduce a dos observaciones fundamentales. En primer lugar, que Mando se afeita de forma que tiene la sombra de un bigote a lo Oberyn Martell de Juego de tronos (no tiene mucho sentido ya que siempre va con el casco puesto y lo suyo sería optar por el rasurado completo, pero pasémoslo por alto). Y en segundo, que tal y como se nos dijo en La Jedi Mando y Grogu comparten un vínculo muy poderoso. El protagonista, de hecho, quiere tanto al bebé que está dispuesto a infringir su credo.

Es un momento realmente emocionante, acaso la cumbre de El creyente, pero tampoco le anda a la zaga la posterior redención de Mayfeld, que no puede aguantar las fascistadas que suelta Hess y acaba asesinándolo de un disparo. Mando vuelve a ponerse el casco ya con las coordenadas en su poder y huye junto a Mayfeld de la base, para poco después enviar un amedrentador mensaje a Moff Gideon que conecta directamente con el último capítulo de la segunda temporada de The Mandalorian. Ahora solo queda esperar, y lamentarse del poco tiempo que resta para este final.