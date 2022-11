El último proyecto de Aaron Carter seguirá adelante: una serie sobre salud mental

El pasado sábado, 5 de noviembre, el mundo de la música y la actuación despedía a Aaron Carter, hermano pequeño del cantante Nick Carter, que era encontrado muerto a los 34 años en su casa en Lancaster, California. Entre sus últimos proyectos, el actor había terminado de rodar el piloto de Group, una sitcom indie en defensa de la salud mental y centrada en grupo de terapia.

El director y guionista Brian Farmer ha confirmado ahora que la producción ha recibido el consentimiento del equipo de Carter para seguir con la serie y pretenden completar la ficción en su honor. "Me rompió el corazón escuchar la noticia sobre Aaron el sábado", ha contado Farmer en una entrevista para Deadline: "Aaron estaba muy emocionado con la serie y con ayudar a crear conciencia sobre la salud mental, un tema que le apasionaba".

"Dijo que ser parte de la serie le dio algo positivo con lo que trabajar y siempre valoraré eso", ha añadido el creador. Asimismo, ha recordado a Cartes como "un alma buena con la que ha sido un placer trabajar": "Cada uno que era parte de Group e incontables otros lo vamos a echar mucho de menos. Mi corazón está con su familia y amigos".

Carter, que habló en varias ocasiones sobre su lucha contra la esquizofrenia y la ansiedad, iba a interpretar a una versión ficticia de sí mismo. Entre sus compañeros de reparto en Group, está Olive Chiacchia, que da vida al interés amoroso de Carter y se ha despedido de él en redes:

"Aaron, esta no es la forma ni la razón por la que quería compartir estas fotos", ha escrito, refiriéndose a las imágenes detrás de las cámaras que acompañan al mensaje: "Estaba esperando hasta el lanzamiento del piloto. He tenido el placer de dar vida a tu interés amoroso en Group y has sido realmente el actor más cariñoso, profesional, amable y talentoso con el que he trabajado".

"Ojalá el mundo te viera como yo lo hago, y viera tu visión de la historia", ha continuado: "Todos conocían tus batallas, así que comparto esta historia con la esperanza de que seas recordado por tu corazón y tu luz. Mi corazón está con tu familia, tus series queridos, Melanie y tu hijo".

De momento, el piloto de Group está en fase de postproducción y pronto se venderá entre las diferentes cadenas. Samm Levine, Ari Stidham, Ashley Brinkman, Kevin Clayette, Abdoulaye NGom y Anne Judson-Yager completan el elenco.

