Jamie Dornan llega a HBO Max como protagonista de la temporada 2 de este tenso thriller

HBO Max ha empezado el año por todo lo alto y continúa sumando a su catálogo títulos que tendrán una notable presencia en la plataforma en el mes de enero. Tanto estrenos de series como nuevas temporadas llegan para competir, como se esperaba, con otras plataformas como Netflix o Amazon Prime Video en lo que le respecta en enero de 2024.

Entre las nuevas adquisiciones del mes, destacan títulos como El curioso caso de Natalia Grace: Su verdad, True Detective: Noche Polar (Temporada 4), On the roam, La Brea (Temporada 3), entre muchos otros. Pero sin duda el que no podemos dejar pasar por alto es El turista, la serie protagonizada por Jamie Dornan que llega con una segunda temporada a HBO Max.

‘El turista’: Fecha de estreno

La segunda temporada de El turista se estrena este 24 de enero en España en HBO Max.

'El Turista', con Jamie Dornan Cinemanía

‘El turista’: Sinopsis

Un hombre despierta en la ardiente inmensidad del desierto australiano. Lo último que recuerda es que un camión cisterna lo perseguía a toda velocidad y trataba de echarlo de la carretera. No recuerda nada más. Ni siquiera su nombre. Como los espectadores, Jaime Dornan (que es acreditado, precisamente, como “el hombre”) descubrirá cuál fue su pasado con el avance de los episodios.

‘El turista’: Reparto

Con Jaime Dornan (el abominable señor Grey o el padre de Kenneth Branagh en Belfast) en el que seguramente sea su mejor papel hasta la fecha, El turista ya cuenta con suficientes alicientes como para aproximar a la audiencia hasta el desolador outback en el que inicia su trayecto. Sin embargo, también disfruta de un reparto con algunos hallazgos, como el gigantón Ólafur Darri Ólafsson, el policía de la serie islandesa Atrapados o Damon Herriman, al que vimos interpretando al mismo personaje en Érase una vez en Hollywood y Mindhunter. Charles Manson.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.