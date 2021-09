El tráiler de 'You' 3T empieza con un parto y acaba con un entierro

Cuando se estrenó You, el proyecto parecía arriesgado con ganas. Si bien llevaba las firmas de Greg Berlanti (Con amor, Simon, Arrow) y Sera Gamble (The Magicians), las expectativas acerca de una serie en la que seguíamos a un acosador (Penn Badgley) stalkeando a la mujer de sus sueños (Elizabeth Lail) eran dudosas cuanto menos…

…Hasta que dejaron de serlo. Porque, a lo largo de dos temporadas de lo más grimosas, You se ha ganado un fandom muy fiel, que se ha incrementado tras su mudanza de Lifetime a Netflix. Y aquí está el tráiler de la tercera temporada para demostrarlo.

Ambientado con el pochocover de rigor (nada menos que el Baby One More Time de Britney Spears en versión apta para funerales), vemos que el matrimonio entre el acosador Joe y la no tan inocente Love (Victoria Pedretti) sigue adelante según lo esperado: batiendo récords de disfuncionalidad y morbo.

Arrancando con un parto y terminando con un entierro clandestino (¡con un bebé como testigo!), este tráiler nos hace esperar con aún más ganas el estreno de la tercera temporada de You, que tendrá lugar el 15 de octubre.