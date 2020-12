El Snyder Cut, la reunión de ‘Friends’, ‘Succession’... HBO Max muestra en un avance todo lo que viene

En cuestión de semanas, HBO Max ha pasado de convertirse en una plataforma de streaming sin demasiado éxito a su lanzamiento en EE.UU., a constituir algo vital para los próximos planes de Warner Media. Tal y como hacía notar Denis Villeneuve al hilo de la reciente decisión de la major, la necesidad de incrementar las suscripciones a este servicio se ha retroalimentado con la acumulación de estrenos sin llegar a salas por culpa del coronavirus, alcanzándose un drástico plan según todas las películas planeadas para 2021 por Warner Bros. llegarían ahora simultáneamente a los cines y a HBO Max. El año que viene, por tanto, será clave para el estudio y para este servicio, y ayer jueves fue lanzado un avance queriendo modular el hype de cara a los próximos meses.

Dicho avance presenta gran parte de los estrenos que tienen previsto incorporarse al catálogo de HBO Max (plataforma que llegaría a Europa el año que viene), aunque en lo relativo a las películas sujetas a este modelo híbrido solo encontramos Wonder Woman 1984, a estrenarse en EE.UU. el próximo 24 de diciembre. Las imágenes del teaser corresponden por tanto y casi enteramente a series y documentales: es el caso de la tercera temporada de Succession, del regreso de Insecure, del reboot de Gossip Girl, del Friends Reunion Special (evento que debía haber inaugurado el servicio este año, pero la crisis del COVID-19 lo imposibilitó) o de Mare of Easttown, donde Kate Winslet interpreta a una detective.

También podemos echarle un vistazo a The Nevers, serie de fantasía donde unos londinenses de la época victoriana adquieren poderes, y que supone el proyecto que abandonaba Joss Whedon recientemente por “sentirse exhausto”. En calidad de documentales tenemos Nicki Minaj y Tiger, centrados en la cantante homónima y en el golfista Tiger Woods, así como una película original de HBO Max: No Sudden Move, segunda colaboración de Steven Soderbergh con la plataforma tras Let Them All Talk que cuenta con un llamativo reparto donde encontramos a Benicio del Toro, Jon Hamm, Don Cheadle y Ray Liotta. Y, claro, también anda por ahí la nueva Liga de la Justicia de Zack Snyder.

Ninguno de estos proyectos aparece con una fecha de estreno específicar en el avance; sólo sabemos que llegarán a lo largo de 2021. Más allá de este año, el vídeo se proyecta por último a 2022 y, a través de un plano con un dragón disparando fuego a la cámara, confirma que House of the Dragon (precuela de Juego de tronos) llegará a la plataforma entonces. De esta serie supimos recientemente que Paddy Considine, Matt Smith y Olivia Cooke iba a ser sus protagonistas, y la idea es que el rodaje comience el año que viene.

A continuación puedes echarle un vistazo al teaser.