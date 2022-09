¿Cuánto le debe 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' a Peter Jackson?

Los intentos de adaptar la obra de J. R. R. Tolkien han sido muchos y muy variados. En el nuevo número de CINEMANÍA, nosotros hemos hecho un repaso por algunos de los más alocados, que van desde un proyecto con los Beatles como protagonistas hasta la versión animada dirigida por Ralph Bakshi Pero sería Peter Jackson, entre 2001 y 2003, el primer autor capaz no solo de realizar una adaptación que contentase a la gran mayoría de fans, sino de sentar bases visuales para el imaginario de Tolkien.

Hablamos de un trabajo realizado a hombros de artistas como Alan Lee y John Howe, ambos encargados del diseño en la oscarizada trilogía. De hecho, el propio John Howe ha formado parte del equipo de la nueva serie de Prime Video, diseñando el universo de El señor de los anillos: Los anillos de poder. Y aunque ha asegurado mil veces que estamos ante una Tierra Media más vibrante y luminosa, aquí van cinco elementos que se plasman en la serie de manera casi idéntica a las películas.

1 - Sauron

Sauron, el Señor Oscuro de 'El señor de los anillos'. Cinemanía

Es poco habitual ver a Sauron en todo su esplendor. El mal, en la obra de Tolkien y en sus adaptaciones, se presenta como una amenaza lejana, como una sombra que crece y a la que hacer frente tras muchos viajes y política. Así, el señor oscuro aparece en nuestras pantallas a través de ciertos objetos. En la trilogía de Peter Jackson, ya fuese a través de flashbacks, del Anillo Único o de un palantir, Sauron aparecía entre llamas, con agresivos zooms y rodeados de humo.

Sauron se comunica con los seres de la Tierra Media con rarísimas videollamadas a las que solo aquellos que rozan elementos de su posesión pueden conectarse. En Los anillos de poder, las dinámicas son idénticas. Cuando Galadriel percibe el mal en una cueva helada, este se manifiesta igual que en las películas. De hecho, al final del primer episodio, cuando Gil-Galad sostiene una hoja que rezuma una sustancia corrupta, el espectador puede oír lo que parece lengua de Mordor, de manera muy similar a como se transmitía en la obra de Jackson.

2 - Los pelosos

Nori (Markella Kavannagh) y Poppy (Megan Richards) en 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'. Prime Video

Los propios JD Payne y Patrick McKay, showrunners de Los anillos de poder, nos confesaban que sentían como imposible la existencia de la Tierra Media sin algo parecido a un Hobbit. “Es cierto”, admitían, “que en los libros, la Gente Pequeña no aparecen hasta la tercera edad, o, en palabras de Tolkien, no hacen nada remarcable. Pero pensamos que no tendría sentido contar esta historia sin personajes que nos recordasen a Sam, Frodo o Bilbo”.

Por eso mismo, cuando descubrieron a los pelosos (harfoots en inglés), les pareció perfecto incluir su historia. Y así, conseguir que el público, que había demostrado tanta empatía por el viaje de Frodo, se acomodase mejor a un relato de estas características.

3 - Banda sonora

Otra evidente heredera del trabajo coordinado por Peter Jackson es la banda sonora de la serie. Sin ir más lejos, el tema principal está compuesto por Howard Shore, autor de las partituras que llevan veinte años emocionándonos. Bastan unos acordes, unas sencillas notas, para que se nos venga a la cabeza el camino hacia la casa de Bilbo o la carga de los Rohirrim.

Bear McCreary (Battlestar Galáctica) es consciente de esto. Y, aunque su trabajo muestra personalidad (especialmente en escenarios como el reino de los enanos, que no habíamos visto antes y todavía están por definir en nuestra imaginación) sin duda es heredero de lo que construyó Shore.

4 - El prólogo

No puede ser casualidad que lo primero que escuchamos en La comunidad del anillo sea a Galadriel susurrando y lo primero que escuchamos en Los anillos de poder sea, efectivamente, de nuevo a Galadriel susurrando.

Este recurso fue tan celebrado y tan asociado a El señor de los anillos, que JD Payne y Patrick McCkay no solo no han sido capaces -o lo bastante valientes- como para abandonarlo, sino que, al igual que ocurre en La comunidad del anillo, va asociado a un prólogo bélico en el que, esta vez, se muestra la batalla contra Morgoth.

5 - La geografía

Mapa de la Tierra Media en la Segunda Edad. Cinemanía

Las múltiples líneas argumentales de Los anillos de poder son más ambiciosas que las que presentó Jackson en su trilogía, ya de por sí notablemente repartidas. Para facilitar al espectador su compresión, Jackson empleaba los mapas de Tolkien. Planos aéreos de los mapas de la Tierra Media que Tolkien incluyó en sus obras, acompañados en ocasiones de pequeñas líneas simulando los paseos de nuestros héroes.

Este recurso, si bien como otros no es invención de Jackson, sino que es uno de los más habituales en la historia del cine, sigue estando presente en la serie de Amazon. Se emplea, por ejemplo, cuando Celebrimbor y Elrond acuden a visitar a los enanos de Khazad-dûm. De igual forma, y aunque ya se ha anunciado que la producción se moverá a Londres en futuras temporadas, a Jackson le debemos seguir contando con planos aéreos de las increíbles tierras de Nueva Zelanda.

