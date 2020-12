'El señor de los anillos' anuncia 20 nuevos miembros de su reparto

Como sabemos, la Tierra Media es un lugar muy grande, con espacio para mucha gente, ya sean estos diminutos Hobbits o trolls de las cavernas. Y Amazon parece dispuesto a demostrarlo con los nuevos fichajes para su serie-precuela de El señor de los anillos.

Según Entertainment Weekly, la plataforma ha fichado a 20 nuevos intérpretes para el reparto del show. El más destacado de los mismos es Peter Mullan, veterano actor y director escocés al que recordaremos por su trabajo en películas como Mi nombre es Joe, Hijos de los hombres y Trainspotting, así como en series tales que Ozark y Westworld.

La avalancha de nombres se completa con Maxim Baldry (Years and Years), Ian Blackburn (Unbreakable Beau), Kip Chapman (Top of the Lake), Anthony Crum (The Wilds), Maxine Cunliffe (Power Rangers Megaforce), Trystan Gravelle (The Terror),el comediante Sir Lenny Henry (al que también hemos visto en Broadchurch),Thusitha Jayasundera (Donmar),Fabian McCallum (Tú, yo y el apocalipsis), Simon Merrells (Knightfall), Geoff Morrell (Grassroots), Lloyd Owen (Apollo 18), Augustus Prew (Into the Dark), el veterano de la saga Peter Tait (que interpretó a un orco en El retorno del rey), Alex Tarrant(Asquerosamente ricos),Leon Wadham (Go Girls)y Sara Zwangobani (Doctor Doctor).

Muchos de estos intérpretes tienen experiencia en vestir armadura y arrear espadazos, mientras que otros son nuevos para el género de fantasía. Todos ellos, sin embargo, estarán junto a Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath y el resto de los actores y actrices cuya incorporación anunció Amazon a principios de este año.